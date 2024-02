Si facilement, changez la couleur des widgets de votre Xiaomi avec cette application gratuite et native de MIUI et HyperOS

La personnalisation est un aspect clé lors du choix d’un appareil. En plus du design du téléphone lui-même, de ses spécifications, de ses performances et bien sûr de son prix, la possibilité de personnaliser le système d’exploitation sera notre « marque de fabrique », et tout le monde saura que notre téléphone est unique grâce à cela.

Heureusement, tant MIUI 14 que le plus récent HyperOS (qui arrive encore sur les appareils Xiaomi, Redmi et POCO) offrent une énorme quantité de personnalisation, et l’un des aspects les plus importants concerne les widgets. La personnalisation de ceux-ci apporte une authenticité à votre téléphone, et nous allons vous montrer comment le faire.

Personnalisez vos widgets sur MIUI et HyperOS

L’écran d’accueil de votre téléphone Xiaomi ne contient pas seulement des icônes d’applications, des dossiers de jeux ou la barre de recherche Google. Les widgets nous permettent d’avoir une énorme quantité d’informations d’un seul coup d’œil directement sur l’écran d’accueil.

Si nous parlons de MIUI ou HyperOS, l’une des surcouches de personnalisation d’Android qui équipent tous les téléphones Xiaomi, ces widgets peuvent changer leur design selon nos préférences, et tout dépend d’une seule application : les thèmes. Cette application, incluse sur tous les appareils de la société, offre une multitude de possibilités en termes de personnalisation du contenu.

L’application Thèmes de Xiaomi propose une infinité de styles différents qui transforment complètement l’apparence de votre appareil, du fond d’écran aux icônes. Il existe même certains thèmes qui modifient l’apparence de vos widgets : leur couleur, forme et contenu.

Vous pouvez explorer l’application pour essayer les thèmes qui vous plaisent. Vous pouvez les trouver par catégories, voir les plus téléchargés ou rechercher vous-même via la barre de recherche. Une fois que vous appliquez un thème, vous verrez que toutes les icônes et le fond d’écran changent, et même les widgets auront des couleurs différentes.

De plus, depuis MIUI 14, vous avez un avantage supplémentaire. Xiaomi a ajouté une « boutique » à partir de laquelle vous pouvez télécharger de nombreux widgets. Lorsque vous appuyez longuement sur l’écran d’accueil et sélectionnez « Widgets », vous verrez deux sections : recommandés et catégories. Vous pourrez alors sélectionner différents widgets, de différentes couleurs et contenant des informations de toutes sortes d’applications.

Si vous souhaitez changer la couleur des widgets de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO, vous savez maintenant que vous pouvez utiliser l’application Thèmes ou, si votre appareil dispose déjà de MIUI 14 ou de HyperOS, vous pourrez utiliser la boutique de widgets que Xiaomi a créée dans sa surcouche de personnalisation.