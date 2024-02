Huawei 5.5G : sa commercialisation imminente rendra possible un internet mobile à plusieurs vitesses

Exploration du potentiel de la 5.5G : Huawei met en avant l’avenir de l’internet mobile et son impact sur la transformation numérique au MWC Barcelone 2024

L’entreprise technologique Huawei, avec sa tendance positive, continue de développer sa technologie en vue d’un avenir où l’on prévoit des vitesses de connexion à l’internet mobile encore supérieures à la 5G actuelle, dépassant les 10 Gbit/s. Li Peng, vice-président senior corporatif et président des ventes et services TIC de Huawei, a fourni des informations sur cette approche lors du Sommet de la croissance au-delà de la 5G qui s’est tenu lors du MWC Barcelone 2024. Peng a souligné le potentiel et les opportunités de croissance que permettra la mise en œuvre de la 5.5G, en attendant les réseaux de sixième génération.

Le potentiel de la 5.5G pourrait ouvrir une voie nouvelle vers la croissance et l’innovation dans l’industrie technologique. Selon les statistiques présentées lors du sommet, la 5G a déjà été adoptée par 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde en seulement cinq ans, soit presque la moitié du temps qu’il a fallu à la 4G pour atteindre le même nombre d’utilisateurs. Ce rythme d’adoption rapide témoigne du succès de la technologie 5G et de la volonté des utilisateurs d’expérimenter des améliorations de la connectivité réseau.

Une croissance solide soutenue par des normes de qualité élevées

Lors de sa présentation, Peng a signalé que près de 20 % de tous les utilisateurs mondiaux de services mobiles utilisent déjà des réseaux 5G. Ces chiffres sont révélateurs, car les utilisateurs de la 5G sont responsables de 30 % du trafic mobile total et de 40 % des revenus mondiaux des services mobiles. La qualité supérieure de ces réseaux a permis aux opérateurs de maximiser la valeur tirée du trafic, ce qui indique que les utilisateurs sont prêts à payer plus pour des forfaits mobiles offrant des expériences de qualité supérieure.

À travers le monde, les opérateurs ont concentré leurs efforts sur la construction de réseaux 5G de haute qualité, et les résultats sont visibles. Par exemple, le déploiement du FWA 5G a permis de connecter près de trois millions de foyers. De plus, plus de 20 % des opérateurs mondiaux de la 5G ont déjà adopté des modèles de tarification basés sur des vitesses de connexion différenciées, ce qui a entraîné une augmentation substantielle de la valeur moyenne par utilisateur (ARPU en anglais).

5.5G : Stimuler la transformation numérique

Dans son intervention, Peng a également mentionné l’émergence de services innovants et attrayants, tels que les New Calling, la téléphonie en nuage et les visualisations 3D sans lunettes, qui ont favorisé une croissance durable pour les opérateurs. En Chine, plus de 50 000 applications de réseaux 5G privés ont déjà été commercialisées dans plus de 50 industries. On s’attend à ce que les capacités de la 5.5G génèrent encore plus d’opportunités dans le secteur B2B.

De plus, on estime que la prochaine génération d’intelligence artificielle (IA) propulsera l’industrie mobile vers une ère d’intelligence totale. En effet, les prévisions de l’IDC suggèrent que les smartphones avec IA atteindront 170 millions en 2024, ce qui représentera 15 % de tous les envois de smartphones.

En conclusion, il est clair que l’avenir proche de la technologie mobile avec la 5.5G offre des opportunités infinies de croissance et de transformation numérique dans l’industrie technologique. Huawei, en collaboration avec ses opérateurs partenaires, continue d’explorer le potentiel des réseaux 5G et 5.5G pour stimuler cette croissance et jeter les bases d’un avenir de plus en plus numérique et connecté.