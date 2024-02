Ton tout nouveau Xiaomi 14 Ultra pourra se transformer en un appareil photo compact avec ce nouveau Photography Kit

Au service de la photographie mobile professionnelle, Xiaomi a repris l’idée du Moto Z et de ses Moto Mods

Voici le nouveau kit de photographie pour le Xiaomi 14 Ultra

À l’approche d’un Mobile World Congress 2024 qui s’annonce bien plus intéressant qu’on ne le prévoyait au départ, il est vrai que nous avons déjà vécu la conférence principale d’un Xiaomi qui nous a présenté sur les marchés mondiaux son dernier téléphone phare, un Xiaomi 14 Ultra de très haute qualité que nous avons même pu tester pendant quelques heures pour vous montrer nos premières impressions avec le meilleur Xiaomi de tous les temps.

Nous pouvons maintenant l’acheter en France avec une tablette Xiaomi Pad 6 offerte en prime de lancement, et ce à un prix très compétitif de 1 099,99 euros, ce qui le place en concurrence directe avec les poids lourds de l’industrie tels que l’iPhone 15 Pro ou le Samsung Galaxy S24 Ultra, entre autres.

Xiaomi présente au MWC 2024 son nouveau ‘flagship’, un Xiaomi 14 Ultra accompagné de l’accessoire parfait pour les amateurs de photographie. Cependant, il ne sera pas pas cher… 199 euros !

Quoi qu’il en soit, Xiaomi est la seule marque qui a souhaité faire évoluer son idée vers la photographie mobile la plus professionnelle du marché, et en profitant de la collaboration avec Leica, elle a récupéré cette idée populaire des Moto Mods de Motorola pour nous vendre un accessoire indispensable pour les amateurs de photographie qui se marie parfaitement avec le dernier fleuron de la maison de Haidian.

Cet objet étrange s’appelle le kit de photographie et est également disponible en France, où nous pouvons l’acheter au prix de 199,99 euros, promettant de transformer notre Xiaomi 14 Ultra en un appareil photo compact professionnel compatible même avec des filtres de 67 millimètres.

Xiaomi 14 Ultra Photography Kit, toutes les informations et l’achat | 199,99 €

Protection, meilleure ergonomie, nouveaux contrôles physiques et une batterie externe supplémentaire de 1 500 mAh

En réalité, il s’agit d’un accessoire qui se compose de deux parties, d’abord un étui de protection en cuir de haute qualité qui nous permet de connecter à l’USB de type-C une poignée avec des boutons physiques conçue pour tirer parti de la photographie mobile.

De plus, l’étui comprend un adaptateur d’anneau fileté afin que nous puissions fixer des filtres de 67 millimètres au système photographique, élargissant ainsi grandement ses capacités en accueillant des filtres UV, polarisants et autres compatibles avec cette mesure.

Mais ce n’est pas seulement la protection et les filtres supplémentaires que ce kit de photographie nous offre, car Xiaomi a également souhaité lui donner une batterie supplémentaire de 1 500 mAh qui prolonge l’autonomie du Xiaomi 14 Ultra si nous l’emmenons en voyage ou en excursion, afin que nous puissions prendre des centaines de photos de tout ce qui bouge.

Enfin, l’ergonomie du photographe mobile est également améliorée en faisant du smartphone une véritable caméra compacte telle que nous la comprenions il y a seulement quelques années, en ajoutant à la recette plusieurs boutons physiques pour prendre des photos, enregistrer des vidéos ou même régler les zooms optiques et/ou numériques ou changer les options avec une molette.

Ce n’est pas un accessoire pas cher. Ce n’est pas le cas. Mais en réalité, la photographie mobile est presque l’élément le plus différenciateur dans la catégorie haut de gamme du marché, et c’est Xiaomi la seule marque qui souhaite offrir des capacités étendues de manière plus professionnelle. De plus, avoir environ 40 minutes supplémentaires d’autonomie pour enregistrer des vidéos en 4K aidera certainement de nombreux utilisateurs lors de célébrations et d’événements.