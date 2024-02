Le meilleur bracelet Xiaomi avec HyperOS est également le plus personnalisable : la nouvelle Xiaomi Watch S3 arrive en France avec la volonté de conquérir le marché

Pratiquement cinq mois se sont écoulés depuis que Xiaomi nous a présenté en Chine sa nouvelle Xiaomi Watch S3 et aujourd’hui, après une attente qui a été assez longue pour beaucoup, cette montre intelligente vient de débarquer en France avec le grand avantage d’incorporer un design modulaire jamais vu auparavant dans la marque.

Ce dispositif peut être acheté dès aujourd’hui au prix de 149,99 euros et avec un grand arsenal de caractéristiques que nous allons détailler ci-dessous, bien que malheureusement, le modèle laisse de côté la connectivité eSIM que nous avons vu dans le modèle chinois et qui restera exclusif à ce marché, du moins pour le moment.

Fiche technique de la Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 DIMENSIONS ET POIDS 47 × 47 × 12mm 44 grammes ÉCRAN AMOLED de 1,43 pouces

466 x 466 pixels (326 PPI) Luminosité maximale de 600 nits, taux de rafraîchissement jusqu’à 60 Hz BATTERIE 486 mAh Jusqu’à 15 jours d’utilisation typique (5 jours avec AOD) Chargeur magnétique inclus RÉSISTANCE 5 ATM CAPTEURS Accéléromètre Gyroscope Capteur géomagnétique Capteur de lumière ambiante Baromètre Capteur de fréquence cardiaque

Mesure de la SpO2

GNSS double bande L1 + L5

Suivi du sommeil CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.2 COMPATIBILITÉ Android 6.0 / iOS 13.0 ou supérieur AUTRES Système d’exploitation intégré HyperOS Frontière et bracelets interchangeables +150 modes d’entraînement PRIX 149,99 euros

* Certains prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Design modulaire et une batterie puissante pour que vous ne vous lassiez pas de l’utiliser

Sans aucun doute, le grand atout de cette Xiaomi Watch S3 est le design modulaire qu’elle intègre à l’avant. Comme vous pouvez le voir sur les images, elle dispose d’une lunette interchangeable qui entoure l’écran, ce que nous n’avions jamais vu auparavant sur une autre montre de la marque, et c’est un détail distinctif qui peut rendre votre montre totalement unique.

En dehors de cela, force est de constater que nous n’avons pas beaucoup de différences par rapport à ce que nous pouvons voir sur d’autres modèles comme le Xiaomi Watch S1 Pro, bien qu’il soit vrai que Xiaomi a décidé de supprimer ce bouton rotatif de sa partie droite dans un exercice de réduction des coûts, ce qui ne nous convainc pas vraiment car d’autres modèles moins chers comme la Redmi Watch 4 l’intègrent.

De plus, ce S3 est équipé d’un écran AMOLED de 1,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 600 nits, un écran accompagné d’une batterie de 486 mAh qui lui confère une autonomie pouvant atteindre 15 jours d’utilisation sans avoir à passer par le chargeur, vraiment incroyable et qui nous fera oublier les problèmes que rencontrent de nombreux autres modèles à cet égard.

Par ailleurs, ce produit ne prend pas en charge l’assistant intelligent Amazon Alexa et nous ne pourrons pas non plus effectuer de paiements avec lui, deux lacunes importantes que malheureusement nous ne pourrons pas profiter. Cependant, nous aurons la possibilité de recevoir des appels via Bluetooth grâce à son microphone et à son haut-parleur intégrés, en plus de profiter au maximum des capacités offertes par le nouveau système d’exploitation HyperOS.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Watch S3

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, la nouvelle Xiaomi Watch S3 peut déjà être achetée en France pour un prix de 149,99 euros. Le prix des accessoires tels que les bracelets ou la lunette interchangeable n’a pas été confirmé pour le moment, nous devrons donc rester attentifs pour connaître ces informations et voir si c’est une option intéressante pour nous.

