Le bracelet avec l’écran le plus grand du marché à 60Hz : le tant désiré Xiaomi Smart Band 8 Pro arrive enfin en Europe

Nous l’avons vue présentée en Chine en août de l’année dernière, et bien que nous ayons reçu ici leur fabuleux Smart Band 8, beaucoup d’entre nous avons été déçus de ne pas avoir également la version globale de la Xiaomi Smart Band 8 Pro, celle que nous venons de voir sur scène lors de l’événement #Xiaomi Launch au MWC 2024.

En repoussant encore une fois les limites entre smartband et smartwatch, la Smart Band 8 Pro peut se vanter d’avoir l’écran le plus grand du marché dans sa catégorie, un écran aussi grand que ceux des montres intelligentes et également à 60Hz. Nous allons examiner de haut en bas tout ce qu’elle nous offrira lorsqu’elle arrivera sur le marché, et à quel prix : 69,99 euros.

Fiche technique de la Xiaomi Smart Band 8 Pro

XIAOMI SMART BAND 8 PRO DIMENSIONS ET POIDS 46 x 33,35 x 9,99 mm

22,5 grammes ÉCRAN AMOLED

1,74 pouces

336 x 480 (336 ppp)

60 Hz

600 nits de luminosité maximale

verre 2.5D CAPTEURS Fréquence cardiaque

Saturation en oxygène dans le sang (SpO2)

Enregistrement de la respiration pendant le sommeil

Capteur de luminosité automatique

Accéléromètre 3 axes

Gyroscope 3 axes

GPS, GLONASS, Galileo

NFC RÉSISTANCE À L’EAU BATTERIE 289 mAh

Jusqu’à 14 jours d’utilisation typique

Jusqu’à 6 jours en mode Always on Display COMPATIBILITÉ iOS 12 et Android 6.0 ou supérieur AUTRES +150 modes sportifs

+150 cadrans au choix

Charge magnétique

Mode de santé féminine

Compatible avec l’application Mi Fitness PRIX

L’écran le plus grand jamais vu sur un bracelet d’activité

En améliorant non seulement par rapport à la Smart Band 8, mais également en cherchant à surpasser la Smart Band 7 Pro, le modèle Premium qu’est la Xiaomi Smart Band 8 Pro dispose d’un écran tactile rectangulaire AMOLED de 1,74 pouces, d’une résolution de 336 x 480 et d’une luminosité allant jusqu’à 600 nits. Une taille qui n’a rien à envier à celle d’une montre intelligente, sans aucun doute.

Son écran plus grand et ses 60 Hz de taux de rafraîchissement permettent une navigation fluide dans l’interface utilisateur, protégée par l’utilisation d’un verre homologué Corning Gorilla Glass Victus.

Le dispositif est également équipé d’un capteur de lumière qui prend en charge l’ajustement automatique de la luminosité adapté à l’éclairage ambiant, assurant ainsi que l’écran reste facilement visible dans diverses conditions d’éclairage.

Plus d’éléments à l’écran, puce NFC et 200 cadrans de montre

Et en parlant de l’interface utilisateur, celle-ci a été mise à jour pour la rendre encore plus fonctionnelle, et son nouveau design permet d’afficher plus d’éléments à l’écran en même temps, montrant ainsi plus d’informations en un seul coup d’œil : l’heure, le calendrier et d’autres fonctions, et rendant l’expérience quotidienne plus confortable.

En exploitant tout le potentiel du nouvel écran, les widgets ont été redessinés dans l’expérience de la Smart Band 8 Pro, avec jusqu’à quatre écrans personnalisables, activant des widgets pour le suivi des sports, la santé de l’utilisateur de la montre, l’heure, le calendrier, les paiements numériques grâce à la puce NFC, la musique et d’autres fonctions dans n’importe quelle combinaison.

Avec plus de 200 cadrans de montre parmi lesquels choisir – les skins pour l’écran que vous pouvez changer et qui peut ressembler aujourd’hui à une montre Casio des années 80 et demain à une salutation de Mickey – le nouveau smartband Premium de Xiaomi propose différents types de cadrans, comme les ‘watchfaces’ avec effet de gravité pour réagir au mouvement de votre poignet, et les cadrans multifonctions avec des éléments personnalisables pour organiser la disposition et les fonctions.

Un assistant sportif, gardien de votre santé et avec GPS pour ne pas vous perdre

Si vous envisagez d’utiliser un dispositif portable pour vos entraînements, qu’ils soient personnels ou professionnels, la Smart Band 8 Pro comprend +150 modes sportifs, ainsi qu’un système de surveillance de la santé et de la condition physique avec un module de surveillance à double canal amélioré et des algorithmes optimisés. Que vous fassiez de l’exercice en intérieur ou en extérieur, la précision de la surveillance garantit l’obtention de données révélatrices pour améliorer votre condition physique.

Et si vous êtes à l’extérieur, pour ne pas vous perdre, vous disposez d’une localisation GNSS indépendante, ainsi que de BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS, tout cela pour vous permettre de visualiser par exemple une vidéo en temps réel de la course que vous êtes en train de disputer, la carte du parcours sportif et suivre votre progression, ce qui peut vous être utile pour analyser votre performance.

D’autres capteurs du dispositif portable peuvent mesurer votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang, ce qui apporte une plus grande précision à la surveillance de votre santé sportive. Si vous aimez nager ou plonger, le bracelet peut résister jusqu’à 5 ATM.

Deux semaines d’autonomie sans avoir à la recharger

Selon Xiaomi, la batterie du bracelet a été améliorée par rapport aux modèles précédents, avec une capacité de 23% de plus. Avec une batterie de 289 mAh, l’autonomie de la Smart Band 8 Pro est de jusqu’à 14 jours d’utilisation normale, ce qui équivaut à deux semaines complètes sans avoir à la recharger. Et jusqu’à 6 jours si vous laissez l’écran allumé en permanence avec la fonction Always-on-Display.

Prix et date de sortie de la Smart Band 8 Pro en Europe

Avec une date de sortie encore inconnue, ce que nous savons en revanche, c’est le prix du bracelet : la Smart Band 8 Pro sera commercialisée en France (et en Europe) au prix de 69,99 euros, soit seulement 30 euros de plus que la Smart Band 8.

Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro Gris

