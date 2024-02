Tout sur le nouveau Xiaomi 14 : le meilleur téléphone compact de 2024 se pare de Leica et HyperOS

Nous attendions depuis quelques mois que Xiaomi franchisse enfin le pas avec sa famille Xiaomi 14. La sortir de sa Chine natale, où elle a été présentée fin 2023. Maintenant, dans le cadre du Mobile World Congress de Barcelone, le brillant Xiaomi 14 revêt son costume international pour arriver sur les marchés où Xiaomi est présent. La France, bien sûr, en réalité partie, mais il sera également disponible au Mexique, en Colombie, en Argentine et dans tous les autres pays d’Amérique latine.

Comme nous avons pu le voir lors de sa présentation locale, le Xiaomi 14 est équipé du tout nouveau Xiaomi HyperOS, la couche de personnalisation qui remplace MIUI et ouvre une nouvelle voie pour la marque. Avec HyperOS, tout est interconnecté, des voitures Xiaomi SU7 aux friteuses à air. Le slogan « Humano.Coche.Hogar » est désormais porté fièrement, et le Xiaomi 14 devient le premier des téléphones de la famille à changer Xiaomi à jamais. Nous vous en disons plus à son sujet.

Fiche technique du Xiaomi 14

XIAOMI 14 DIMENSIONS ET POIDS 152,8 x 71,5 x 8,28 millimètres

188 grammes ÉCRAN 6,36″ AMOLED LTPO

Taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 HzRafraîchissement tactile de 240 Hz

Résolution 1,5K de 2 670 x 1 200 pixels, densité de 460 ppp

Luminosité de 1 000 nits, luminosité maximale de 3 000 nits. Profondeur de couleur de 12 bits PWM de 2 160 Hz Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG Écran Pro HDR PROCESSEUR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (jusqu’à 3,3 GHz)

GPU avec Unreal Engine 5 VERSIONS 12 Go/256 Go 12 Go/512 Go LPDDR5X / UFS 4.0 APPAREIL PHOTO PRINCIPAL 50 mégapixels Capteur de 1/1,31 pouces Pixels de 2,4 micromètres en mode Super Pixel 4-en-1 Objectif Vario-Summilux de 23 mm Lentilles 7P avec une ouverture f/1.7 Vidéo 8K et Dolby Vision 4K à 60 images par seconde Stabilisation optique OIS APPAREIL PHOTO GRAND ANGLE 50 mégapixels Objectif Vario-Summilux de 14 mm Lentilles 6P avec une ouverture f/2.2 Champ de vision de 115º APPAREIL PHOTO TÉLÉOBJECTIF 50 mégapixels Objectif Vario-Summilix de 75 mm Zoom optique 3x Lentilles 6P avec une ouverture f/2.0 Stabilisation optique OIS APPAREIL PHOTO FRONTAL 32 mégapixels Pixels de 0,7 micromètre Lentilles 5P avec une ouverture f/2.0 Champ de vision de 89,6º BATTERIE 4 610 mAh

Charge rapide de 90 W

Charge sans fil de 50 W SYSTÈME D’EXPLOITATION Xiaomi HyperOS 1.0 CONNECTIVITÉ Double nano-SIM 5G SA/NSA WiFi 7 Bluetooth 5.4 NFC Port infrarouge USB-C 3.2 AUTRES Certification Dolby Atmos et Hi-Res Audio Certification IP68 résistance à la poussière et à l’eau Lecteur d’empreintes sous l’écran PRIX A partir de 999,99 euros

Le meilleur Xiaomi compact est aussi le meilleur téléphone compact sur le marché

Le Xiaomi 14 reste le pari de la marque sur le segment des téléphones compacts, et en réalité, il reste le roi de cette catégorie. Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, nous ne pouvons pas dire qu’il ait beaucoup changé esthétiquement par rapport au Xiaomi 13, mais nous trouvons tout de même une légère refonte de son module de caméra arrière ainsi qu’une meilleure utilisation de l’écran par rapport à l’avant.

En réalité, la marque a mentionné que ses bordures sont réduites à seulement 1,61 mm sur les côtés et 1,71 mm sur le menton, ce qui est impressionnant compte tenu de la taille du modèle. De plus, les bords plats de la génération précédente, qui offrent une grande expérience ergonomique, sont toujours présents, ce qui est une excellente nouvelle.

Mais en dehors de l’esthétique, ce Xiaomi 14 est une véritable bête en termes de matériel. Et pas seulement parce qu’il est le premier téléphone du marché à être équipé du nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, mais aussi parce qu’il est accompagné d’une multitude de spécifications haut de gamme. Du panneau AMOLED LTPO qui atteint une luminosité maximale de 3 000 nits aux versions avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, rien que ça.

De plus, d’autres éléments importants de ce modèle sont qu’il inaugurera le nouveau système d’exploitation HyperOS aux côtés de son frère Pro, nous aurons également de nouveaux protocoles tels que le WiFi 7 ou le Bluetooth 5.4 et il continuera même à avoir une batterie assez généreuse avec une charge rapide allant jusqu’à 90W avec le chargeur inclus dans la boîte.

Première classe de photographie avec Xiaomi et Leica



Enfin, parlons de ses caméras, un élément qui s’est également beaucoup amélioré. Xiaomi a mis l’accent sur son capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1,6 dont la lentille est une Leica Summilux, un élément clé pour obtenir des photos plus nettes, avec une plage dynamique accrue et même moins de distorsion. Avec cet appareil photo, nous pouvons enregistrer des vidéos 8K et même 4K en mode Dolby Vision. Mais c’est seulement si nous parlons de sa caméra principale. Il y a deux autres caméras en jeu. Trois si l’on compte la caméra frontale, également très importante pour compléter l’équipement.

L’équipement photographique du Xiaomi 14 est de premier ordre et offre tout ce dont nous pourrions avoir besoin, y compris un téléobjectif.

Nous avons également ici un appareil photo ultra grand angle avec un autre capteur de 50 mégapixels. Cet appareil photo a une lentille Summilux avec une ouverture f/2.2 et capture un champ de vision de 115º, fournissant une distance focale de 14 millimètres. Le troisième appareil photo arrière est un appareil photo téléobjectif, à nouveau avec un capteur de 50 mégapixels et une lentille f/2.0 et une distance focale de 75 millimètres pour offrir un zoom optique 3x. Tant l’appareil photo principal que le téléobjectif sont équipés d’un système de stabilisation optique avec des aimants, le célèbre OIS.

Enfin, nous avons la caméra frontale de ce Xiaomi 14. Ici, Xiaomi intègre dans son écran une lentille avec une ouverture f/2.0 associée à un capteur de 32 mégapixels qui nous offre, entre autres, un champ de vision de 89,6 degrés. Tout cet appareil est alimenté par l’application appareil photo de Xiaomi HyperOS ajustée par Leica. Nous trouverons ici des filtres spécifiques et classiques de Leica tels que le noir et blanc 35 mm, le flou en spirale de 50 mégapixels, le mode portrait de 75 mm ou la mise au point douce de 90 mm.

Charge ultra-rapide et connectivité

D’autres caractéristiques de ce Xiaomi 14 nous indiquent que sa batterie interne, non amovible, a une capacité de 4 610 mAh et que nous pouvons la charger jusqu’à 90 W avec un câble, et jusqu’à 50 W avec un chargeur sans fil. Le Xiaomi 14 est également équipé de haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, ainsi que d’un système de quatre microphones pour la réduction du bruit ambiant et des appels plus clairs et un enregistrement audio de meilleure qualité.

En ce qui concerne la connectivité, le Xiaomi 14 est doté de la 5G double SIM, du WiFi 7, du Bluetooth 5.4, de la puce NFC, du port infrarouge de la marque et du port USB C 3.2 pour la charge et le transfert de fichiers. Revêtu du Gorilla Glass Victus à l’avant et d’un verre incurvé 3D à l’arrière, le Xiaomi 14 pèse 193 grammes et mesure 152,8 x 71,5 x 8,2 millimètres. Le téléphone est résistant à l’eau grâce à la norme IP68, ce qui le rend littéralement étanche.

Versions et prix du Xiaomi 14



Xiaomi nous indique lors du Mobile World Congress de Barcelone que son Xiaomi 14 arrive sur le marché international en deux versions de RAM et de stockage interne, 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go, et que nous pourrons l’acheter en trois couleurs : noir, blanc et vert jade. Le prix fixé par la société pour son nouveau téléphone est le suivant :

Plus d’informations | Xiaomi France