Comment augmenter la mémoire RAM virtuelle de votre téléphone Xiaomi pour des performances plus fluides

Profitez d’une meilleure performance sur votre téléphone Xiaomi en étendant sa mémoire RAM virtuelle en suivant ces étapes

Les téléphones Xiaomi disposent d’une fonctionnalité qui étend la mémoire RAM de manière virtuelle / Photo de Juan Antonio Morales

La mémoire RAM virtuelle est un outil inclus dans certains téléphones Android qui permet d’utiliser des gigaoctets de stockage interne comme s’ils appartenaient à la RAM. De cette manière, cette mémoire a une capacité accrue pour travailler avec des applications en arrière-plan et offrir une performance plus fluide. Si vous avez un téléphone Xiaomi, vous pouvez étendre la mémoire RAM virtuelle facilement en suivant la procédure que nous allons vous expliquer étape par étape.

Il est important de souligner que l’extension de la RAM virtuelle est particulièrement utile pour les smartphones ayant 2, 3 ou 4 Go de mémoire, c’est-à-dire les terminaux à faibles ressources. Si vous avez un téléphone Xiaomi avec 6, 8 Go, voire plus de RAM, le travail de la RAM virtuelle ne sera pas aussi remarquable. Néanmoins, il est intéressant de savoir comment vous pouvez étendre virtuellement la RAM de votre Xiaomi, surtout si l’on considère que cela ne peut pas être fait physiquement.

Comment étendre la mémoire RAM virtuelle de votre téléphone Xiaomi

Xiaomi a été l’un des premiers fabricants à introduire la fonction d’extension de RAM virtuelle, qui est toujours présente dans les modèles avec MIUI ainsi que dans ceux qui ont déjà été mis à jour vers HyperOS. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cet outil emprunte des gigaoctets de stockage interne pour les convertir en gigaoctets de RAM temporaire.

En étendant la RAM du téléphone, celui-ci dispose de plus de ressources pour fonctionner avec des applications en arrière-plan, ce qui vous permettra d’avoir plus d’applications ouvertes et de naviguer plus facilement entre elles. En fin de compte, vous obtenez une meilleure performance du téléphone, notamment s’il fonctionne généralement avec seulement 2, 3 ou 4 Go de RAM. Si vous souhaitez appliquer cette extension de mémoire RAM virtuelle sur votre téléphone Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application « Paramètres« . Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Paramètres additionnels« . Accédez à la fonction « Extension de mémoire« . Sélectionnez la quantité de gigaoctets que vous souhaitez utiliser comme RAM virtuelle.

Nous avons testé cette fonction avec différents téléphones Xiaomi et les étapes à suivre sont les mêmes, peu importe si le logiciel est MIUI ou HyperOS. La seule différence réside dans les gigaoctets de stockage que nous pouvons utiliser pour la RAM, les options variant en fonction du téléphone. Par exemple, le POCO F4 nous offre le choix entre 2, 3 ou 5 Go, tandis que le Redmi Note 12 propose 1, 2 ou 4 Go.

Un autre aspect à prendre en compte est que vous ne pourrez utiliser cette extension de RAM virtuelle que lorsqu’il y aura assez d’espace de stockage disponible sur votre téléphone Xiaomi. Par conséquent, vous devez d’abord vous assurer que la mémoire interne dispose de suffisamment de Go avant d’utiliser cet outil. Et voilà tout ce que vous devez savoir sur l’extension de la RAM virtuelle sur votre téléphone Xiaomi, vous voyez que utiliser cette fonction est extrêmement simple.