Le roi des montres avec Wear OS est déjà là: la nouvelle Xiaomi Watch 2 arrive en France avec un prix énorme et un matériel qui séduit.

Sûrement la grande majorité d’entre vous se souvient de la Xiaomi Watch 2 Pro, un accessoire portable de Xiaomi qui est devenu la première montre de la marque à intégrer le système d’exploitation Wear OS au niveau mondial et qui continue actuellement à avoir un prix élevé. Eh bien, la société asiatique vient de nous présenter une version plus petite de ce modèle appelée Xiaomi Watch 2, et nous vous assurons que c’est encore plus recommandable en termes de prix.

Nous disons cela parce que, sans perdre beaucoup de spécifications par rapport à ce modèle, nous pouvons maintenant l’acheter pour seulement 199,99 euros en France, un coût pratiquement ridicule compte tenu de tout ce qu’il offre et le place comme la montre connectée avec Wear OS la plus recommandable du moment.

Fiche technique de la nouvelle Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2 DIMENSIONS ET POIDS 47,5 x 45,9 x 11,8 mm 36,8 grammes ÉCRAN AMOLED de 1,43 pouces

466 x 466 pixels (326 PPI) Luminosité maximale de 600 nits BATTERIE 495 mAh Jusqu’à 65 heures d’utilisation typique Chargeur magnétique inclus RÉSISTANCE 5 ATM CAPTEURS Accéléromètre Gyroscope Capteur de lumière ambiante Boussole numérique Baromètre Capteur de fréquence cardiaque

Mesure de la SpO2

GNSS double bande (L1+L5) avec 5 satellites

Suivi du sommeil CONNECTIVITÉ Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz

Bluetooth 5.2 PROCESSEUR ET MÉMOIRE Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 2 Go de RAM + 32 Go de stockage AUTRES Système d’exploitation MIUI for Watch x Wear OS 160 modes d’entraînement PRIX 199,99 euros

* Certains prix peuvent avoir changé depuis la dernière révision

Au revoir la couronne rotative, bonjour matériel haut de gamme





Sincèrement, essentiellement cette montre est pratiquement identique à son frère aîné en termes de matériel, mais c’est dans l’esthétique que nous trouverons les principaux changements. Comme on pouvait s’y attendre, l’une des grandes perdantes a été cette couronne rotative qui nous permettait de naviguer dans le système avec beaucoup de fluidité, et maintenant nous n’avons plus que deux boutons traditionnels.

À part cela, Xiaomi a conservé des bracelets en silicone de très bonne qualité, a ajouté une sérigraphie sur les bords avant pour donner un aspect élégant à la montre, et enfin, nous conservons également les broches de chargement à l’arrière avec un haut-parleur et un microphone pour pouvoir répondre aux appels et effectuer d’autres actions avec l’interface elle-même.





En dehors de cela, tout est presque identique à ce que nous voyons sur la Watch 2 Pro, et ce sont de très bonnes nouvelles : un écran AMOLED de 1,43 pouces, une puce Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, connectivité Wi-Fi à 2,4 GHz et 5 GHz, GNSS double bande et accès complet au Play Store de Google grâce à son système d’exploitation Wear OS intégré.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Watch 2

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, la nouvelle Xiaomi Watch 2 est déjà disponible à l’achat en France pour un prix officiel de 199,99 euros. Sans aucun doute, Xiaomi a démocratisé le fait de posséder une montre intelligente avec Wear OS pour très peu d’argent, et cet appareil sera l’un des meilleurs choix de l’année 2024, sans aucun doute.

