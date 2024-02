Xiaomi devient fou avec les prix de ses Smart Band 8 et les rend irrésistibles.

Comme vous le savez, il y a quelques heures, Xiaomi vient de confirmer le lancement en France de la nouvelle Xiaomi Smart Band 8 Pro, un bracelet intelligent qui apporte comme grande nouveauté le fait qu’il est assez moins cher que ce que nous avions dans sa génération précédente et c’est quelque chose qui s’est également produit avec la Xiaomi Smart Band 8.

Ces deux appareils ont réduit leur prix à 69,99 euros pour le modèle Pro et 39,99 euros pour la variante standard du bracelet, une réduction de 30 et 20 euros respectivement par rapport au coût des modèles précédents et qui fait que l’achat de l’un de ces deux produits est encore plus recommandé qu’auparavant.

Xiaomi revient à la qualité-prix alors qu’il semblait s’en éloigner

Nous n’avons pas été peu nombreux les utilisateurs à nous plaindre de l’augmentation démesurée des prix que nous avons constatée l’année dernière avec le lancement de la Xiaomi Smart Band 7 Pro et de la Xiaomi Smart Band 7, mais on pourrait dire que cela était compréhensible compte tenu de tout ce que la technologie en général avait augmenté en raison de la crise des composants que nous subissions.

Cependant, la marque asiatique semble avoir écouté ses utilisateurs et a réfléchi dans ce sens pour cette nouvelle génération de produits, une génération dans laquelle nous avons vu une réduction assez importante dans de nombreux modèles au-delà des Smart Band. Par exemple, les Redmi Buds 5 Pro et Redmi Buds 5 coûtent 30 et 20 euros de moins que leurs modèles précédents, et quelque chose de similaire s’est même produit lors des derniers lancements de POCO.

Les économies de coûts des composants se font sentir et c’est une excellente nouvelle pour nous en tant que consommateurs. Tout semble être revenu à la normale, et en voyant que les capacités des nouveaux produits continuent de s’améliorer à un coût vraiment compétitif, Xiaomi peut retrouver cette étiquette de qualité-prix à laquelle nous étions habitués.

Xiaomi Mi Smart Band 8 Pro Gris

* Le prix peut avoir changé depuis la dernière révision