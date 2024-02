Xiaomi 14 Ultra, premières impressions : le prétendant à la meilleure caméra de l’année arrive avec de nouvelles astuces

Nous avons déjà pu tester le Xiaomi 14 Ultra, le nouveau smartphone phare de Xiaomi pour 2024

Le Xiaomi 14 Ultra a brièvement passé entre nos mains / Photo de AndroAall

Quelques jours seulement après son lancement en Chine, Xiaomi a sorti en France son smartphone le plus avancé pour cette année 2024 : le Xiaomi 14 Ultra. Il l’a fait à l’occasion du Mobile World Congress 2024 de Barcelone, et chez Netcost-security.fr, nous avons déjà eu l’occasion de passer quelques minutes avec le nouveau smartphone phare du catalogue de Xiaomi.

Fiche technique du Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Caractéristiques Dimensions 161.4mm x 75.3mm x 9.2mm

219,8 grammes Écran 120Hz WQHD+ 6.73″ AMOLED

20:9, 3200 x 1440, 522 ppi

1-120Hz LTPO: AdaptiveSync Pro, jusqu’à 240Hz touch sampling rate

Luminosité : HBM 1000 nits (typ), 3000 nits (peak)

Gamut de couleurs DCI-P3

Affichage Pro HDR

Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Mode de lecture adaptatif

Mode en plein soleil

Dimming 1920Hz PWM / Dimming DC

Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (solution matérielle)

Certification TÜV Rheinland Flicker Free

Certification TÜV Rheinland Circadian Friendly Processeur Qualcomm Snapdragon 8e génération 3 RAM 16 Go LPDDR5x Système d’exploitation Xiaomy HyperOS 1.0 basé sur Android 14 Stockage 512 Go UFS 4.0 Caméras Arrière :

50 Mpx principal Sony LYT-900 1” ƒ/1.6

50 Mpx ultra grand angle Sony IMX858

50 Mpx téléobjectif 3,2x Sony IMX858

50 Mpx téléobjectif 5x Sony IMX858

Avant :

32 Mpx Batterie 5200 mAh

Charge rapide 90 W

Charge sans fil 80 W Autres USB 3.2 Gen 2 Type C, haut-parleurs stéréo, quatre microphones, Dolby Atmos Connectivité Double SIM

Wi-Fi 7

NFC

Bluetooth 5.4

5G NSA + SA

Au revoir, les courbes

Esthétiquement, le Xiaomi 14 Ultra suit les lignes du modèle lancé l’année dernière, avec quelques changements. Son dos est toujours fabriqué en cuir vegan, et son châssis est en aluminium anodisé. Cependant, nous constatons une différence importante présente à l’arrière, à savoir la disparition de la « bosse » présente sur le Xiaomi 13 Ultra de l’année dernière.

La prise en main de l’appareil est vraiment bonne. Il se sent aussi robuste et premium, mais un peu plus léger que le modèle précédent. De plus, Xiaomi a supprimé les courbes de l’écran que nous voyions sur le modèle précédent, et les a remplacées par une légère courbure aux quatre coins de l’écran, presque imperceptible à l’œil nu.

Il convient de mentionner que, pour le moment, Xiaomi n’a pas prévu de lancer en France la version spéciale en titane qui a été présentée en Chine.

En ce qui concerne l’écran, celui du Xiaomi 14 Ultra est sans doute l’un des meilleurs que nous ayons vus sur un téléphone portable. Il est grand, net, lumineux et avec un profil de couleur équilibré. En attendant de tester plus en détail cet aspect, il semble que ce sera l’un des points forts de ce produit.

Snapdragon 8e génération 3 + HyperOS : le duo ultime

Xiaomi a doté son 14 Ultra des spécifications techniques les plus avancées disponibles sur le marché, parmi lesquelles un processeur Qualcomm Snapdragon 8e génération 3 associé à un nouveau (et énorme) système de refroidissement, 16 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage interne, qui utilisent les dernières et plus rapides technologies de mémoire disponibles : LPDDR5x et UFS 4.0. De plus, le 14 Ultra est équipé d’un port USB 3.2 Gen 2, qui facilite les transferts de fichiers à grande vitesse et ouvre la voie à de nouveaux cas d’utilisation, tels que l’enregistrement de vidéos directement sur des unités de stockage externe.

Son système d’exploitation est HyperOS, en l’occurrence basé sur Android 14. Il intègre toutes les améliorations que nous avons déjà pu tester sur d’autres modèles de la marque avec le même système d’exploitation, et se concentre principalement sur l’amélioration de l’intégration de l’appareil dans l’écosystème Xiaomi, en facilitant le contrôle des autres appareils associés à cet écosystème.

Leica sur un système photographique unique

La collaboration entre Xiaomi et Leica est à son apogée, et le travail accompli jusqu’à présent a donné naissance à un système photographique impressionnant qui se concrétise dans le Xiaomi 14 Ultra. Les chiffres sont tout simplement impressionnants :

LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH

Appareil photo principal 23mm Leica 1″ ƒ/1.63-ƒ/4.0 diaphragme variable continu 50 MP appareil photo grand angle Sony LYT-900, 1″ Taille de pixel de 1.6μm, Super pixel 4-en-1 de 3.2μm OIS, objectif asphérique à 8 lentilles

Téléobjectif flottant 75 mm Leica ƒ/1.8, OIS Prend en charge la macrophotographie à 10 cm

Téléobjectif périscope 120 mm Leica 50 MP IMX858 ƒ/2.5, OIS Prend en charge la macrophotographie à 30 cm

Appareil photo ultra grand angle 12 mm Leica 50 MP IMX858 ƒ/1.8, 122° FOV AF Prend en charge la macrophotographie à 5 cm



Pendant notre bref contact avec l’appareil, nous avons pu tester certaines des nouveautés photographiques de l’appareil, notamment le système d’ouverture variable entre ƒ/1.63 et ƒ/4.0 du capteur principal, et comment il est capable d’ajuster l’ouverture de manière dynamique en fonction de la lumière disponible dans la scène.

Cependant, une grande partie des améliorations se concentre sur le domaine de l’enregistrement vidéo, où Xiaomi a mis l’accent particulièrement sur cette nouvelle génération et vise à devenir la référence en matière d’enregistrement vidéo sur le marché des smartphones Android.

En attendant d’exploiter pleinement les capacités de photographie et de vidéo du Xiaomi 14 Ultra, il ne fait aucun doute que c’est l’un des candidats sérieux pour s’emparer du trône du smartphone offrant la meilleure expérience photographique de 2024. Et nous ne sommes qu’en février.

Prix du Xiaomi 14 Ultra et où l’acheter

Le Xiaomi 14 Ultra est disponible en France dans une seule configuration, au prix de 1499 euros. Les personnes qui décident de précommander l’appareil via l’un des canaux de distribution autorisés (y compris mi.com, Ebay, les opérateurs ou Amazon) recevront en cadeau le kit de photographie comprenant un étui avec poignée, un déclencheur et un protecteur pour l’appareil photo, avec une batterie intégrée de 1500 mAh. Ce kit est évalué à 199 euros.

La période de précommande commence le 25 février et est disponible jusqu’au 5 mars prochain.