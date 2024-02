Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 et Xiaomi Pad 6S Pro en France : prix et disponibilité des nouveaux ambassadeurs de HyperOS

Nous recevions depuis plusieurs mois de plus en plus de fuites concernant le Xiaomi 14 Ultra qui annonçaient son arrivée sur le marché. Et quand nous nous attendions à ce que son arrivée se produise pendant le MWC de Barcelone, lors de l’événement annuel organisé par Xiaomi sur la scène de la Fira de Barcelone, il a finalement atterri depuis la Chine quelques jours plus tôt.

Il restait donc à Xiaomi de tout révéler sur son téléphone, mais en se concentrant sur le public international. Le rendez-vous du Xiaomi 14 Ultra n’a pas été manqué et nous avons enfin pu obtenir toutes les informations sur le dernier bijou de la marque. Le Xiaomi 14, la base actuelle de la famille, et le tout nouveau Xiaomi Pad 6S Pro de 12,4 pouces se sont ajoutés à sa présentation. Un ensemble de dispositifs avec HyperOS qui arrivent en France.

Le Xiaomi 14 Ultra, le Xiaomi 14 et le Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 arrivent en France

Le Xiaomi 14

Xiaomi a profité de sa présentation sur la scène du Mobile World Congress de Barcelone pour amener en France trois de ses dispositifs les plus récents et puissants. Une nouvelle génération de superpuissances photographiques, incarnées dans le récent Xiaomi 14 Ultra, une nouvelle base pour sa famille avec le Xiaomi 14 et sa dernière super tablette avec Android et HyperOS.

Nous commençons par le Xiaomi 14 Ultra, le principal pari de Xiaomi dans le domaine de la téléphonie mobile pour 2024. Un super téléphone mobile avec le meilleur appareil photo jamais fabriqué par la marque, ou peut-être est-il plus correct de parler d’un super appareil photo mobile qui fonctionne également comme téléphone. Car nous aurons également le traditionnel ensemble photographique pour amener son utilisation à un autre niveau. Le modèle arrive en France en couleur blanche et en couleur noire, avec une seule configuration de mémoire : 16 Go et 512 Go d’un côté, 12 Go et 512 Go de l’autre. Il y aura une promotion de pré-commande du 25 février au 18 mars avec une Xiaomi Pad 6 en cadeau.

En ce qui concerne le Xiaomi 14, la marque amène en France le modèle de base de sa nouvelle famille que nous connaissions déjà depuis sa présentation en Chine. Mais maintenant, le Xiaomi 14 est international et il se promènera en France en mettant en valeur sa taille compacte excellente, sa puissance démesurée grâce au Snapdragon 8 Gen 3 et son équipement photographique de haut niveau grâce à la touche unique de Leica, tant au niveau logiciel que dans la construction de ses lentilles. Le Xiaomi 14 arrive en France avec la même promotion que le Xiaomi 14 Ultra du 25 février au 18 mars et en deux options de mémoire : 12 Go et 256 Go, et 12 Go et 512 Go.

Enfin, mais non moins important, le Xiaomi Pad 6S Pro de 12,4 pouces arrive en France. Le principal concurrent de l’iPad Pro se présente avec un écran impressionnant, une puissance brute, le nouveau Xiaomi Focus Pen avec 8 192 niveaux de pression, et un prix vraiment agressif pour son arrivée dans notre pays. Il sera disponible à partir de 699,99 euros avec 8 Go et 256 Go, et à partir de 799 euros si nous voulons la version avec 12 Go et 512 Go, que nous ne pourrons acheter que sur le site web de Xiaomi. Voici un récapitulatif des prix :