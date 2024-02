Il est très probable que ton téléphone portable envoie des données à la Chine et à la Russie sans que tu le saches

Le journaliste de Cybernews, Ernestas Naprys, a testé plus de 100 applications Android et constaté que la plupart d’entre elles envoient d’énormes quantités de données en Chine et en Russie pendant votre sommeil

Une étude récente démontre que votre smartphone Android envoie des données en Russie et en Chine la nuit

Je pense que nous sommes tous conscients qu’il existe de nombreuses applications Android, gratuites ou payantes, qui traquent notre activité en ligne et partagent les données qu’elles collectent avec leurs centres de données, dont la plupart sont situés dans deux pays en particulier, la Chine et la Russie.

Eh bien, une récente étude vient de confirmer cette « suspicion » en démontrant qu’une centaine d’applications Android envoient des données en Chine et en Russie sans que ni vous ni moi ne le sachions.

Sans surprise, TikTok est l’application qui vous traque le plus, suivie de celles de Google, Facebook, Microsoft et Amazon

Le journaliste de Cybernews, Ernestas Naprys, a récemment publié un rapport avec les résultats d’une étude dans laquelle il analyse le comportement de suivi et de partage des données des 100 applications gratuites les plus populaires de Google Play Store.

Pour mener à bien cette expérience, Naprys a installé sur un Samsung Galaxy A52s réinitialisé en usine les 100 meilleures applications gratuites de Google Play, les a lancées une fois, leur a accordé les autorisations demandées et a laissé le smartphone connecté à Internet pendant 24 heures sans l’utiliser.

De plus, il a également créé de nouveaux comptes pour Google, Facebook et TikTok et a dirigé tout le trafic du téléphone via l’un des services de DNS privés les plus connus, NextDNS.

Les résultats obtenus lors de cette expérience étaient assez clairs, car, comme l’explique Naprys, pendant les 3 jours de l’expérience, le smartphone a contacté des serveurs en dehors de son pays d’origine, la Lituanie, un total de 6296 fois, envoyant le même nombre de requêtes DNS.

En particulier, le téléphone utilisé pour l’expérience s’est connecté à des adresses IP russes au moins 39 fois et les serveurs les plus visités du pays européen étaient les suivants :

report.appmetrica.yandex.net

mobile.yandexadexchange.net

ae01.alicdn.com

startup.mobile.yandex.net

yandex.ru

Il est intéressant de noter que le téléphone s’est connecté aux serveurs de Yandex à différentes heures de la journée, surtout la nuit, alors même que l’application du moteur de recherche russe n’était pas installée sur l’appareil.

De même, le téléphone s’est connecté à 15 serveurs situés en Chine, les plus visités étant les 5 suivants :

audid-api.taobao.com

adashx.ut.alibaba.com

vod-icbu.alicdn.com

taomsg-imvod.alicdn.com

fourier.taobao.com

En ce qui concerne les données de suivi des différentes applications installées sur le téléphone de test, Naprys confirme qu’il a envoyé 2323 requêtes DNS au cours des 24 dernières heures où le téléphone était inutilisé, et TikTok a été celle qui a envoyé le plus de requêtes, avec un total de 717 demandes, ce qui représente 30,8% des connexions en arrière-plan du smartphone.

De plus, comme prévu, trois des entreprises du surnommé GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), plus précisément Google, Facebook et Microsoft, accumulent près de 50 % du trafic total. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, Google a envoyé un total de 572 requêtes DNS, ce qui représente 24,32 %, Facebook a effectué 290 demandes, 12,33 % du total et Microsoft 259 requêtes, ce qui représente 10,63%.

Enfin, Naprys explique que la plupart de ces connexions ont été établies avec des serveurs situés en dehors de l’Union européenne, notamment en Chine et aux États-Unis.