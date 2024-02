Comment configurer un moteur de recherche différent pour la navigation privée sur Safari

Une ressource qui nous offre beaucoup plus de flexibilité pour naviguer en toute sécurité

Safari a reçu de nombreuses nouveautés sur iOS 17

Avec le récent lancement d’iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma, Apple a mis en place plusieurs améliorations significatives en matière de confidentialité et de sécurité de Safari, ainsi que dans l’expérience utilisateur. Parmi ces améliorations, on trouve des fonctionnalités telles que la navigation privée bloquée avec Face ID et une protection avancée contre le suivi et les empreintes digitales.

Une des nouveautés les plus intéressantes est la possibilité d’avoir un moteur de recherche différent par défaut exclusivement pour les sessions de Navigation Privée sur Safari. Cela signifie que vous pouvez avoir Google pour le mode normal et DuckDuckGo pour le mode privé.

Ainsi, nous pourrons profiter d’un moteur de recherche unique dans notre navigation privée.

Cette nouvelle fonctionnalité sur iOS 17 nous donne la liberté de choisir un moteur de recherche qui correspond le mieux à nos préférences individuelles. Par exemple, si nous préférons généralement utiliser DuckDuckGo pour notre navigation habituelle sur Safari, mais que nous choisissons d’utiliser Google en mode privé, nous pouvons le faire en suivant ces étapes simples sur notre iPhone ou iPad :

Ouvrez l’application Paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Safari. Dans la section « Recherche », sélectionnez « Moteur de recherche pour la navigation privée ». Choisissez votre moteur de recherche préféré par défaut. Les options disponibles incluent le moteur de recherche par défaut, Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo et Ecosia.

Pour les utilisateurs de Mac, le processus est tout aussi simple :

Avec Safari ouvert sur notre Mac, sélectionnez « Préférences » dans le menu Safari. Dans l’onglet « Recherche », dans la section « Moteur de recherche de navigation privée », nous trouverons les mêmes options disponibles que sur iPhone et iPad. Il suffit de choisir celle qui correspond le mieux à nos besoins. Il est important de noter que si nous sélectionnons l’option « Utiliser le moteur de recherche par défaut » sur n’importe quel appareil, nous naviguerons avec le moteur de recherche défini dans le mode normal de Safari.

Ces améliorations en matière de confidentialité et de sécurité sont un indicateur clair de l’engagement d’Apple envers la protection des données de ses utilisateurs. En nous permettant de personnaliser le moteur de recherche pour la Navigation Privée sur Safari et de la protéger avec une méthode biométrique, la société nous offre une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle sur notre expérience en ligne, notamment en ce qui concerne le maintien d’un haut niveau de confidentialité.