Une Smart Band 8 Pro gratuite, la superbe attention de Xiaomi lors de son événement #XiaomiLaunch

Dimanche et jour important pour Xiaomi, la société célèbre aujourd’hui un événement de présentation de ses nouveaux appareils pour l’Europe. Et si vous êtes l’un des accrédités ou des VIP participants au #XiaomiLaunch, regardez le sac de « goodies » que vous recevez, y compris un bracelet intelligent 8 Pro.

Une des stars que nous verrons aujourd’hui, le bracelet intelligent 8 Pro, révélera bientôt son prix en euros et sa date de sortie. Et nous ne pouvons pas attendre de le prendre en main, vraiment.

Nous avons de belles 24 heures devant nous – et 48, et 72 – parce que nous sommes à un jour du lancement officiel du MWC 2024, le Mobile World Congress, le premier grand événement de l’année et l’un des plus importants sur la téléphonie mobile. Le Mobile durera du lundi au jeudi, mais aujourd’hui nous avons un rendez-vous essentiel avec Xiaomi.

Today is the big day! #XiaomiLaunch is just a few hours away.😎 pic.twitter.com/d0nbVcRKbt — Lei Jun (@leijun) Février 25, 2024

Aujourd’hui, dimanche 25, la société devance le MWC d’un jour et tiendra cet après-midi à 15h00 (heure française) sa conférence de presse principale lors de l’événement #XiaomiLaunch. Un événement auquel assisteront de nombreuses personnes VIP et des journalistes accrédités, que Xiaomi recevra avec un gros cadeau : un bracelet intelligent 8 Pro.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Lei Jun, co-fondateur de Xiaomi et qui a récemment annoncé qu’il descendait d’un cran dans la division des téléphones mobiles pour se concentrer uniquement sur la voiture Xiaomi SU7, profite des heures précédant le show pour poster sur les réseaux sociaux comme X / Twitter à propos du Xiaomi Launch. Et l’un des posts nous plonge dans l’événement, en nous montrant où il se déroulera, comment y accéder, et le sac typique de « goodies » que les entreprises donnent lors de ce type d’événements.

Des objets ornés du logo de l’entreprise, le Xiaomi Launch propose un sac avec une poignée pour le porter, un gobelet en plastique recyclé pour garder la boisson chaude ou froide, un vêtement, une étiquette en matériau recyclé pour la valise lors de vos voyages, et un cadeau : un bracelet intelligent Xiaomi Smart Band 8 Pro. Un détail, sans aucun doute, d’un bracelet d’activité qui promet d’avoir autant de succès que le Smart Band 8 qui est sorti en France l’année dernière.

Horaires du #XiaomiLaunch

France : 15h00

: 15h00 Canaries (France) : 14h00

(France) : 14h00 Mexique : 8h00 du matin

: 8h00 du matin Colombie : 9h00 du matin

: 9h00 du matin Venezuela : 10h00 du matin

Via | Lei Jun X