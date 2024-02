L’iPhone pliable sera une réalité, mais nous ne le verrons pas avant 2026

L’iPhone pliable pourrait faire partie de la gamme des iPhone 18 et iPhone 18 Pro

Concept d’iPhone pliable

Bien qu’Apple soit un peu en retard dans le lancement d’un iPhone pliable, il semble que cela deviendra finalement une réalité. Cependant, il faudra encore un certain temps, car l’un des objectifs de la société à la pomme croquée est que la charnière centrale de l’appareil soit le moins visible possible.

Comme l’a annoncé Alpha Economy sur le site Android Authority, Apple aurait décidé de commercialiser l’iPhone pliable entre septembre et octobre 2026 afin qu’il fasse partie de la gamme des iPhone 18 et iPhone 18 Pro. Juste au moment où le Samsung Galaxy Z Fold 8 pourrait également être lancé.

En réalité, citant des sources internes d’Apple, le site affirme qu’un nombre important de personnes travaillant sur Apple Vision Pro ont été transférées à l’équipe chargée du développement de l’iPhone pliable, un appareil qui est censé être lancé avec les iPhone 18 et iPhone 18 Pro. De plus, Apple a pour objectif de vendre 50 millions d’unités de l’appareil.

Parallèlement à ces informations, des rumeurs circulent selon lesquelles le projet d’iPhone pliable aurait été arrêté, car même si Samsung aurait déjà fourni les premiers panneaux à Apple, ils ne seraient pas conformes aux normes de qualité de la société. Apple prend ses normes très au sérieux et si quelque chose ne les respecte pas, ils l’arrêtent ou poursuivent jusqu’à ce que cela soit le cas.

L’iPhone pliable sera-t-il une réalité ?

Et c’est maintenant la grande question. Ce qui est certain, c’est que quelque chose se trame à Cupertino car nous lisons beaucoup d’informations sur le prétendu iPhone pliable. Au départ, on pensait que le premier appareil pliable de la marque à la pomme ne serait pas un iPhone, mais tout indique maintenant que si, bien que nous devions attendre pour le voir.

L’autre chose qui est claire, c’est que ce projet a encore du temps. Tout indique également qu’il sera lancé en 2026, quel que soit l’appareil. Donc, la seule chose que nous pouvons faire maintenant est d’attendre qu’Apple se prononce à ce sujet. La société à la pomme croquée est connue pour prendre son temps, car ils ne veulent pas être les premiers, mais les meilleurs.