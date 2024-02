Comment remplacer l’Assistant Google par Gemini sur votre téléphone Android

Nous vous expliquons, étape par étape, comment vous pouvez remplacer l’Assistant Google par Gemini, le nouveau et puissant chatbot d’IA de la grande G, sur votre smartphone Android

Transformez Gemini en le nouvel assistant personnel de votre téléphone Android / Photographie : David Freire

Début de ce mois-ci, Google a décidé de renommer son chatbot d’intelligence artificielle Gemini, le modèle d’IA le plus avancé de la société Mountain View, et de lancer une application pour Android qui était initialement disponible uniquement aux États-Unis, mais qui a commencé à arriver à certains utilisateurs de Google Pixel en France ces dernières semaines.

Gemini est destiné à remplacer l’Assistant Google et si vous voulez essayer le nouvel assistant personnel de Google alimenté par l’IA sur votre téléphone, vous pouvez le faire, même si vous n’avez pas un Pixel, car nous allons vous expliquer comment vous pouvez remplacer l’Assistant Google par Gemini sur n’importe quel téléphone Android.

Comment remplacer Google Assistant par Gemini sur votre smartphone Android

Probablement, si vous allez sur le Google Play Store et cherchez l’application Google Gemini, elle ne s’affichera pas, car pour le moment, elle n’est pas officiellement disponible en France, mais il y a une manière très simple de l’installer sur votre téléphone et de faire en sorte que elle remplace l’Assistant Google classique.

Pour cela, la première chose que vous devez faire est de vérifier que l’installation d’applications de tiers est activée sur votre téléphone et de télécharger le fichier APK de Google Gemini depuis le lien direct vers APKMirror que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Google Gemini depuis APKMirror

Après avoir téléchargé et installé l’application Gemini sur votre téléphone Android, lorsque vous l’ouvrez pour la première fois, vous devez accepter ses conditions d’utilisation, parmi lesquelles il est indiqué que ce chatbot agira comme votre nouvel assistant personnel à partir de maintenant, remplaçant ainsi l’Assistant Google. Pour accepter ces conditions d’utilisation, vous devez simplement faire défiler vers le bas et appuyer sur le bouton « J’accepte » situé dans le coin inférieur droit de l’application.

Une fois cela fait, Gemini sera configuré comme votre assistant vocal par défaut et vous n’aurez qu’à dire ‘Hey Google’ pour l’invoquer.

Tout comme avec l’Assistant Google, lorsque vous invoquez Gemini, une fenêtre contextuelle apparaîtra en bas de l’écran avec laquelle vous pouvez interagir par des commandes vocales et qui dispose de trois boutons : un pour écrire du texte avec le clavier, un autre pour faire une demande vocale et un autre pour joindre une image.

Ainsi, une fois que vous aurez installé Gemini sur votre téléphone et que vous l’aurez remplacé par Google Assistant, vous pourrez lui poser toutes sortes de questions (sites web, produits, cours, etc.), lui demander d’allumer la lampe de poche ou d’ouvrir une application, lui demander de l’aide pour écrire un texte à publier sur vos réseaux sociaux et lui joindre une photo que vous avez enregistrée dans la galerie et lui demander des informations à son sujet, parmi d’autres options.