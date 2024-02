Voici l’astuce pour savoir quelle est la première application que vous avez téléchargée sur votre iPhone

Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs d’Apple, emplis de nostalgie, publient quelles ont été les premières applications qu’ils ont installées sur leur iPhone via l’App Store. Dans de nombreux cas, on peut observer des applications mythiques que nous connaissons tous, comme le jeu légendaire Doodle Jump ou la célèbre application iBeer.

C’est pourquoi dans cet article, nous allons vous expliquer les étapes à suivre pour pouvoir savoir quelle a été la première application que vous avez mise sur votre iPhone via l’App Store, de sorte que vous puissiez non seulement connaître la première, mais aussi les premières. Quelque chose que nous pouvons obtenir grâce à l’historique de la boutique d’applications d’Apple.

What was the first app you ever got on the App Store? pic.twitter.com/aMrIdUQnau

— Max Weinbach (@MaxWinebach) 21 février 2024