10 nouvelles applications gratuites pour Android que vous ne devriez pas ignorer

Marre des applications Android habituelles ? Découvrez ces 10 applications gratuites qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui valent vraiment la peine

Si vous aimez parcourir le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de tous types, vous êtes au bon endroit, car une fois de plus, nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications gratuites qui sont arrivées sur le store de Google au cours des dernières semaines.

Sans plus tarder, nous allons vous détailler les 10 nouvelles applications gratuites pour Android que nous pensons mériter une opportunité.

AI Wallpaper pour Whatsapp Chat

Si vous aimez personnaliser l’apparence de votre smartphone Android à l’extrême, vous devriez essayer AI Wallpaper for Whatsapp Chat, une application gratuite qui met à votre disposition une large collection d’images de haute qualité que vous pouvez utiliser à la fois pour décorer l’arrière-plan de votre application WhatsApp et configurer le fond d’écran de l’écran d’accueil de votre appareil.

InstaGet: Instagram Downloader

Si vous passez beaucoup de temps sur Instagram, vous devez essayer InstaGet, une application gratuite et facile à utiliser qui vous permet de télécharger facilement toutes les vidéos, les reels, les stories, les photos, les publications, les moments forts et les vidéos IGTV du réseau social de Meta.

De plus, cette application vous permet d’ajouter du contenu Instagram à votre collection pour les voir plus tard, de suivre tout le contenu que vous avez téléchargé grâce à sa fonctionnalité pratique d’historique et de partager vos contenus préférés avec vos amis et votre famille de manière facile et rapide.

ModernRSS

Sur le Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications pour lire les actualités, et la dernière application de ce type à arriver sur le store de la grande G est ModernRSS, un lecteur de flux RSS pour Android qui se distingue par son design moderne basé sur Material You et par son respect de votre vie privée, car il n’inclut pas de publicité et ne partage pas vos données de lecture avec des tiers.

ModernRSS est une application totalement gratuite, sans aucun achat intégré, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play ci-dessous.

Tides Tracker: Weather & Wind

Si vous pratiquez des sports nautiques ou si vous aimez naviguer, nous vous recommandons d’essayer Tides Tracker, un outil pratique qui vous montre les prévisions de l’état de la mer pour les 5 prochains jours et qui vous offre des informations utiles telles que les mouvements des marées, les hauteurs des vagues, la direction et la vitesse du vent, ainsi que les températures de l’eau et de l’air.

Chat AI: AI Chatbot Assistant

Presque toutes les semaines, nous vous présentons un nouvel assistant personnel avec IA et cette fois-ci, nous vous présentons Chat AI: AI Chatbot Assistant, un chatbot complet d’intelligence artificielle capable de répondre de manière précise et détaillée à toutes sortes de questions telles que les demandes académiques, les conseils de cuisine, les suggestions de programmation et les exigences légales, entre autres.

Mais ce n’est pas tout, car avec cette application, vous pourrez générer des recettes et des blogs à partir d’images et utiliser une grande variété de chatbots spécifiques à toutes sortes de matières comme l’exercice physique (« Fitness Guru »), les jeux vidéo (« Gaming Xpert »), la nutrition (« Nutritioniste »), la poésie (« Poetry Lover »), la science (« Science Geek »), les sports (« Sports Fan ») et la programmation (« Programming Guru »).

Miraa – transcribe & shadowing

Si vous voulez apprendre une nouvelle langue de manière totalement différente, nous vous recommandons d’essayer Miraa – transcribe & shadowing, une application gratuite d’apprentissage des langues qui se concentre sur quatre piliers : « Écouter », « Comprendre », « Imiter » et « Comparer ».

Ainsi, cette application vous aide à apprendre une langue en vous montrant des vidéos dans cette langue avec des transcriptions des sous-titres audio et vidéo et des traductions en temps réel alimentées par l’IA grâce auxquelles vous pouvez mieux comprendre les parties les plus difficiles d’une conversation dans une autre langue.

Miraa est une application gratuite sans publicité, mais qui propose des achats in-app allant de 1,09 euro à 64,99 euros.

PlayQuest

Si vous aimez essayer différents jeux sur votre smartphone, vous apprécierez certainement PlayQuest, une application gratuite qui regroupe une vaste collection de jeux pour Android de tous types, des classiques aux plus récents.

De plus, cette application dispose d’une interface très intuitive qui vous permet de trouver facilement le jeu que vous recherchez et qui vous montre des informations très complètes sur chaque titre, y compris une description détaillée du jeu, ainsi que des captures d’écran haute définition et des vidéos du jeu.

Word Editor – AI Writer

Word Editor est une suite bureautique complète pour Android alimentée par l’IA qui vous permet d’améliorer vos textes et de les enregistrer automatiquement au format docx, le format de Microsoft Word, de numériser des images et de les convertir en format Word et Excel, et de créer rapidement et facilement des documents Word, Excel et PowerPoint.

Word Editor – AI Writer est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Portfolio Performance

Portfolio Performance est une application gratuite et open source qui vous permet de suivre vos investissements en temps réel, de consulter les relevés d’actifs, d’accéder à des vues et des graphiques complets qui vous montrent vos gains annuels et mensuels et de visualiser toutes vos informations boursières depuis l’écran d’accueil de votre smartphone grâce à 29 widgets de tous types.

Portfolio Performance est une application gratuite sans publicité, mais qui propose des achats intégrés allant de 3,00 euros à 30,00 euros, grâce auxquels vous pourrez débloquer des fonctionnalités supplémentaires.

Anti Theft Alarm: Secure Phone

Et nous terminons cette liste de nouvelles applications pour Android avec Anti Theft Alarm, un outil antivol pratique qui vous avertira lorsque quelqu’un essaiera de voler votre téléphone portable, car une fois configuré, la prochaine fois que quelqu’un essaiera de prendre votre téléphone dans votre poche, dans un sac ou de le déplacer, il émettra une alarme forte pour dissuader les voleurs.

