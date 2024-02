J’ai commencé à étudier le catalan et voici l’application gratuite qui m’aide quotidiennement

Je t’explique pourquoi je te recommande cette application gratuite pour apprendre de nouvelles langues après l’avoir utilisée personnellement pendant quelques semaines

Le catalan a toujours été une langue qui m’a attiré, alors il y a quelques semaines, je me suis lancé dans l’aventure et je me suis fixé pour objectif de l’apprendre par moi-même. Pour y parvenir, j’ai opté pour l’aide d’une des applications mobiles axées sur l’enseignement des langues. J’ai choisi celle qui est peut-être l’application la plus populaire dans ce domaine, Duolingo, et après ces semaines d’expérience, je ne peux que la recommander.

Beaucoup de gens connaissent Duolingo parce qu’il propose des langues courantes comme l’anglais ou le français. Cependant, cette application est également très utile pour apprendre des langues comme le catalan, et je peux en témoigner. Duolingo m’a convaincu par sa méthode d’enseignement qui est mise en pratique, par la simplicité de son interface et par la facilité qu’elle offre pour apprendre depuis le confort de chez soi, entre autres raisons que j’explique ci-dessous.

Pourquoi je te recommande Duolingo pour apprendre des langues

La première caractéristique que j’aime chez Duolingo, c’est qu’elle est gratuite, il n’y a rien à payer pour la télécharger ou l’utiliser pour apprendre des langues. De plus, elle peut être utilisée sur mobile, sur ordinateur ou sur tablette, toujours avec le contenu synchronisé pour que vous repreniez la leçon là où vous l’avez laissée sur un autre appareil. Sans aucun doute, ce support multi-appareil est un autre point en sa faveur.

Je recommande également Duolingo car c’est une application très facile à utiliser, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances avancées pour maîtriser son interface. Nous nous inscrivons avec un compte, nous introduisons nos coordonnées et nous choisissons la langue que nous voulons apprendre. De plus, il n’est pas nécessaire de commencer à partir de 0, l’application adapte les leçons à notre niveau sur la langue que nous avons déjà. Dans mon cas, comme je connaissais déjà certains concepts, je n’ai pas commencé à la première section.

Duolingo utilise différents exercices pour vous enseigner la grammaire, le vocabulaire et la prononciation. Par exemple, il y a des exercices où nous devons réorganiser les mots pour construire la phrase correcte, d’autres où nous devons choisir le mot correctement écrit, d’autres où nous devons comprendre ce que disent les fichiers audio… En résumé, les exercices sont variés et amusants, donc nous apprenons sans nous ennuyer rapidement.

Un autre aspect que j’aime beaucoup chez Duolingo est que les tâches sont très courtes, donc nous pouvons profiter de n’importe quel moment libre pour avancer dans la leçon. De plus, cela nous permet également d’apprendre sans avoir à investir plusieurs heures par jour dans cette activité. Dans mon cas, avec peu de temps libre, j’apprécie la commodité qu’elle offre à cet égard.

Lorsque nous commençons à utiliser Duolingo, nous définissons également une série d’objectifs en ce qui concerne l’utilisation de l’application. Par exemple, nous décidons du temps quotidien que nous voulons y consacrer pour apprendre. Une fois ce temps atteint, l’application nous le fait savoir pour que nous puissions arrêter la tâche si nous le souhaitons. De plus, Duolingo nous envoie également des notifications quotidiennes (si nous le souhaitons) pour vous rappeler que nous ne sommes pas encore allés au cours virtuel.

En résumé, je pense que Duolingo est une application très complète pour apprendre des langues, surtout si l’on considère qu’elle est gratuite. Il est vrai qu’il existe une version payante qui débloque certaines fonctionnalités, mais elle n’est pas du tout nécessaire. Si vous voulez apprendre le catalan, ou toute autre langue, de manière décontractée, amusante et à votre propre rythme, je pense que Duolingo est un excellent choix. De plus, il existe d’autres excellentes applications pour apprendre le catalan.