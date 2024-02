Apple a dépassé Samsung en termes de ventes de smartphones en Europe pour la première fois en deux ans

Les ventes de smartphones de Samsung en Europe ont chuté de 12% au dernier trimestre de l’année dernière, tandis que les iPhone ont obtenu une part de marché solide. Le résultat a été qu’Apple a dépassé les ventes de Samsung en Europe

Apple a dépassé Samsung en ventes de smartphones en Europe

Les ventes de smartphones de Samsung en Europe ont chuté de 12% au dernier trimestre de l’année dernière, tandis que les iPhone ont obtenu une part de marché solide. Le résultat a été qu’Apple a dépassé les ventes de Samsung en Europe pour la première fois en près de deux ans, un jalon significatif.

L’entreprise d’études de marché Canalys a récemment publié que, bien que le marché européen des smartphones dans son ensemble a diminué de 3% en glissement annuel, Samsung a subi un coup beaucoup plus important, tandis que Apple a enregistré une croissance de 1%. Cela lui a permis de dépasser Samsung en termes de ventes en Europe pour la première fois en deux ans.

Bons résultats d’Apple en Europe

La recherche la plus récente de Canalys révèle que les livraisons de smartphones vers l’Europe (hors Russie) ont diminué de 3% en glissement annuel à 37,8 millions d’unités au quatrième trimestre 2023. Cependant, Apple a repris la position de leader après sept trimestres derrière Samsung, en enregistrant une croissance de 1% en glissement annuel, jusqu’à 12,4 millions d’unités. D’autre part, Samsung a subi une baisse de 12% pour atteindre 10,8 millions d’unités, ce qui l’a relégué à la deuxième position.

Alors que Samsung était en tête toute l’année, la forte demande pour la gamme iPhone 15 a propulsé Apple en première position, augmentant également la demande de modèles haut de gamme, qui n’a jamais été aussi élevée. Plus spécifiquement, les smartphones haut de gamme ont atteint une part de marché record sur le marché européen au quatrième trimestre 2023, représentant près de 40% des livraisons de smartphones d’un prix de 800 euros ou plus.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été une bonne mise à jour en ajoutant de nouvelles fonctionnalités par rapport à la génération précédente. Cela s’est particulièrement remarqué sur les modèles Pro et Pro Max, avec un design légèrement revu, le bouton d’action, des cadres en titane et un port USB-C.