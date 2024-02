WhatsApp vient de confirmer ce qui semblait inévitable : tous ces téléphones Xiaomi cesseront d’être compatibles avec l’application à partir de mars.

Comme beaucoup d’entre vous s’en souviendront, l’année dernière, WhatsApp a annoncé via un communiqué que les exigences minimales pour utiliser l’application sur Android allaient augmenter, car jusqu’à présent, elles étaient établies à partir des versions d’Android Jelly Bean 4.1. Désormais, l’application commencera à exiger les versions Android 5.0 Lollipop et ultérieures, ce qui signifie que de nombreux téléphones Xiaomi ne pourront plus l’utiliser.

Il a fallu du temps pour que cela entre en vigueur depuis son annonce, et il semble que ce sera à partir du 1er mars prochain de 2024 que cela prendra effet et que nous commencerons à recevoir une notification sur nos appareils nous avertissant de ce changement, comme WhatsApp l’a confirmé lui-même.

Si vous avez l’un de ces téléphones Xiaomi, vous ne pourrez plus jamais utiliser WhatsApp

Il est vrai que la décision a mis plus de temps que prévu à arriver, mais il semble qu’il n’y ait pas de retour en arrière possible. Si vous avez un appareil Xiaomi avec des versions antérieures à Android 5.0, vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp, donc il va falloir mettre à jour votre appareil vers un modèle plus récent, bien qu’il est très probable que votre terminal n’ait pas de problème avec cela.

Par ailleurs, Meta a également annoncé qu’à partir de cette date, l’application nous permettra de lire et d’envoyer des messages vers d’autres plateformes de messagerie sans avoir à fermer l’application, conformément à la nouvelle loi sur les marchés numériques adoptée par l’Union européenne et qui entrera en vigueur dès le mois d’avril prochain.

En résumé, et même s’il est fort probable que votre téléphone ne soit pas affecté par cette décision, vous devez savoir que les téléphones Android dotés de versions antérieures à Android 5.0 ne pourront plus utiliser l’application, donc vous devez en tenir compte si c’est votre cas.

Comment vérifier la version d’Android de votre Xiaomi

Si vous souhaitez vérifier quelle version d’Android est installée sur votre téléphone Xiaomi, il est assez simple de le savoir. Avec cela, vous aurez déjà toutes les informations nécessaires pour savoir si WhatsApp continuera à fonctionner ou non, et vous pouvez le faire de la manière suivante:





Accédez aux paramètres de votre appareil Xiaomi.

Cliquez sur l’option « À propos du téléphone ».

Une fois à l’intérieur, vous pouvez vérifier la version d’Android installée.

Plus d’informations | WhatsApp