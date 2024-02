Avec cette application, vous pourrez avoir le clavier de Vision Pro sur votre iPhone

Ce clavier tiers pour l’iPhone est identique au clavier virtuel Apple Vision Pro

Apple Vision Pro a été lancé début février et pendant ce temps, nous avons vu toutes sortes d’applications, comme le mythique Flappy Bird ou un lecteur YouTube, en attendant l’application officielle. Cependant, grâce à cette application pour l’iPhone, vous pouvez avoir le clavier Vision Pro sur iOS.

Le premier ordinateur spatial d’Apple dispose de son propre clavier virtuel. Il n’est pas très fonctionnel pour écrire des articles ou des textes longs, mais il l’est pour les tâches quotidiennes. Cependant, il a un design très minimaliste et attrayant. Et quelqu’un a développé une application pour pouvoir l’avoir sur l’iPhone.

VisionKeys apporte le clavier Vision Pro sur l’iPhone

Malgré le fait que le clavier natif d’iOS est très fonctionnel et dispose de plusieurs astuces pour l’utiliser plus rapidement, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent des alternatives tierces, comme celles de Google ou Microsoft. Que vous fassiez partie de ces personnes ou non, ce clavier pourrait vous intéresser.

VisionKeys est un clavier tiers pour iOS qui a le même design que le clavier virtuel Vision Pro. Il dispose des mêmes fonctionnalités que le clavier natif, du design de Vision Pro et de quelques ajouts qui améliorent l’expérience. De plus, il respecte également notre vie privée.

Les fonctions de VisionKeys incluent :

Correcteur automatique : Pour corriger les mots mal orthographiés. Fonctions d’autocomplétion Sons : Pour que les touches émettent des sons lorsque vous les touchez. Rétroaction haptique : Pour que vous puissiez ressentir une vibration lorsque vous l’utilisez. Mode clair et mode sombre : Pour que vous puissiez en choisir un en fonction du mode de l’iPhone.

De plus, selon la description de l’application, elle respecte la vie privée des utilisateurs en ne collectant pas de données les concernant. Son modèle économique repose sur un petit prix pour l’application, qui coûte 0,99 euros sur l’App Store. C’est un paiement unique et il n’est pas nécessaire de s’abonner.