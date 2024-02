Avec ce simple astuce, vous pouvez découvrir quelle application draine la batterie de votre Xiaomi.

Découvrez comment savoir quelle application consomme le plus de batterie sur votre Xiaomi et comment la configurer pour limiter sa consommation en arrière-plan

Votre téléphone Xiaomi cache une fonctionnalité qui vous permet de savoir quelles applications consomment le plus de batterie / Photographie : David Freire

Bien que MIUI et HyperOS disposent déjà d’un système de gestion de l’énergie assez agressif qui se charge de limiter la consommation des applications en arrière-plan, ces deux systèmes d’exploitation mettent à votre disposition une série de fonctions supplémentaires qui vous permettent de améliorer encore plus l’autonomie de votre smartphone Xiaomi.

Dans ce sens, nous vous avons récemment révélé les meilleures astuces pour économiser la batterie de votre téléphone Xiaomi et, cette fois, nous allons vous expliquer comment vous pouvez détecter quelle application ou quelles applications épuisent la batterie de votre appareil et prendre des mesures en conséquence.

Comment savoir quelle application ou quelles applications consomment le plus de batterie sur votre Xiaomi

Si l’autonomie de votre Xiaomi, Redmi ou POCO n’est plus aussi bonne qu’avant, cela peut être dû à une application ou des applications qui consomment une quantité importante de batterie en arrière-plan.

Pour pouvoir détecter ces applications, MIUI et HyperOS mettent à votre disposition un outil qui vous permet de vérifier quelles applications consomment le plus de batterie, et il s’agit de l’utilitaire « Batterie » présent dans le panneau de réglages de votre smartphone.

Par conséquent, pour savoir quelle application ou quelles applications épuisent la batterie de votre appareil Xiaomi, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au menu des Réglages de votre Xiaomi

de votre Xiaomi Accédez à la section Batterie

Faites défiler vers le haut et juste en dessous du graphique d’utilisation, vous verrez une liste des applications qui consomment le plus de batterie

Une fois que vous avez identifié quelle application épuise la batterie de votre Xiaomi, dans mon cas, il s’agit de l’application Facebook, quelle surprise !, il vous suffit de cliquer dessus pour afficher une fenêtre avec les données de consommation en premier et en arrière-plan.

Si vous êtes sûr que cette application est superflue et que vous n’en avez pas besoin, il vous suffit de cliquer sur le bouton Désinstaller situé en bas de cette fenêtre.

En revanche, si vous préférez la conserver, mais que vous souhaitez limiter sa consommation en arrière-plan, appuyez sur le bouton Détails, cliquez sur l’option Économie de batterie et sélectionnez l’une des deux options les plus restrictives de cette section : « Restreindre les applications en arrière-plan » et « Restreindre l’activité en arrière-plan ». La première fermera l’application après qu’elle a fonctionné en arrière-plan pendant 10 minutes et la seconde fermera automatiquement l’application lorsqu’elle est en arrière-plan.

Si ce didacticiel vous a été utile pour savoir quelle application épuise la batterie de votre téléphone, nous vous recommandons de jeter un coup d’œil à notre liste des meilleures astuces pour votre téléphone Xiaomi, car grâce à elles, vous pourrez tirer le meilleur parti de votre terminal.