5 astuces pour iPhone que j’utilise toujours dans ma vie quotidienne

L’iPhone a de nombreux astuces, mais voici les cinq que j’utilise le plus au quotidien

iOS propose une multitude d’astuces qui améliorent l’expérience avec l’iPhone

Je vais partager avec toi cinq astuces pour iPhone qui sont toujours présentes dans mon quotidien. Ce sont de petites astuces qui améliorent l’expérience avec l’appareil et qui, étonnamment, sont peu connues. Ce sont ces petits gestes qui, une fois intégrés dans ta routine quotidienne, deviennent automatiques, et tu n’as même pas besoin d’y penser. C’est là que réside leur magie.

Dans cet article, je vais te révéler cinq de mes astuces préférées pour iPhone, de l’amélioration de l’utilisation du clavier à l’exploitation de la fonction de glisser-déposer, qui est récemment arrivée sur l’iPhone. Je te les présenterai sous forme de liste pour que tu puisses les absorber d’un coup d’œil, de manière facile et rapide.

Découvre les 5 astuces qui transformeront ton expérience avec l’iPhone

Ensuite, je te présenterai les astuces que j’utilise le plus sur mon iPhone, qui m’aident à être plus productif et à améliorer mon expérience d’utilisation :

Saisie gestuelle : Il existe plusieurs façons d’écrire plus rapidement sur l’iPhone, et l’une d’entre elles est de glisser le doigt sur le clavier. Il suffit de poser le doigt sur une lettre et de le faire glisser vers les autres. Lorsque tu relâches le doigt, le mot s’affiche.

: Il existe plusieurs façons d’écrire plus rapidement sur l’iPhone, et l’une d’entre elles est de glisser le doigt sur le clavier. Il suffit de poser le doigt sur une lettre et de le faire glisser vers les autres. Lorsque tu relâches le doigt, le mot s’affiche. Glisser-déposer dans Safari : Si tu es dans Safari et que tu veux envoyer quelque chose, que ce soit des photos ou des liens, à quelqu’un d’autre, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur l’élément et de le faire glisser. Ensuite, appuie sur les autres éléments et, lorsque tu as terminé, avec un autre doigt, quitte l’application et entre dans une autre pour les déposer. Cela fonctionne également avec la barre de recherche.

: Si tu es dans Safari et que tu veux envoyer quelque chose, que ce soit des photos ou des liens, à quelqu’un d’autre, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur l’élément et de le faire glisser. Ensuite, appuie sur les autres éléments et, lorsque tu as terminé, avec un autre doigt, quitte l’application et entre dans une autre pour les déposer. Cela fonctionne également avec la barre de recherche. Accès rapide à Shazam depuis le Centre de contrôle : Même si Siri peut reconnaître les chansons, tu peux également ajouter Shazam au Centre de contrôle depuis les paramètres. C’est une façon plus discrète d’identifier une chanson qui passe autour de toi.

: Même si Siri peut reconnaître les chansons, tu peux également ajouter Shazam au Centre de contrôle depuis les paramètres. C’est une façon plus discrète d’identifier une chanson qui passe autour de toi. Remplacement de texte : Tu peux configurer des raccourcis clavier depuis les paramètres de l’iPhone pour écrire des textes ou des mots plus rapidement. J’ai même configuré des raccourcis pour les émoticônes, ainsi je n’ai pas à les chercher.

: Tu peux configurer des raccourcis clavier depuis les paramètres de l’iPhone pour écrire des textes ou des mots plus rapidement. J’ai même configuré des raccourcis pour les émoticônes, ainsi je n’ai pas à les chercher. Night Shift : Toutes les nuits, j’utilise Night Shift pour réduire la lumière bleue avant de me coucher, dans le cadre de ma routine pour préserver la batterie de l’iPhone. Tu peux le configurer dans Réglages > Luminosité et affichage.

Ce sont mes astuces préférées, ou plutôt celles que j’utilise quotidiennement sans exception. Il y a aussi d’autres astuces, comme la fonction Contenu lu, qui démontrent à quel point iOS regorge de petits détails qui améliorent énormément l’expérience avec l’iPhone.