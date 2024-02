Xiaomi nous enthousiasme avec l’ordinateur portable gaming le plus puissant de sa gamme : Redmi G Pro 2024

L’événement de jeudi dernier de Xiaomi était riche en actualités, avec plusieurs choses centrées sur le monde du gaming. Tout d’abord, la paire d’ordinateurs portables de milieu de gamme Xiaomi Redmi Book Pro 2024 de 14 et 16 pouces, avec suffisamment de puissance et de mémoire RAM pour exécuter les jeux actuels. Ensuite, le moniteur Redmi Display G Pro 27 MiniLED, un écran massif de 27 pouces pour jouer jusqu’à 180 Hz.

Mais lors de l’événement, Xiaomi a fait une autre annonce et l’a même montrée, bien qu’elle n’ait pas voulu entrer dans les détails. L’annonce d’un troisième ordinateur portable de gaming, mais celui-ci directement conçu pour rivaliser avec les ordinateurs portables de gaming haut de gamme : le Redmi G Pro 2024.

Le Xiaomi 14 Ultra des ordinateurs portables de gaming : Redmi G Pro 2024

Cela fait deux ans que l’entreprise a présenté et lancé son Redmi G Pro 2022, un ordinateur portable de gaming équipé d’un processeur Core de 12e génération de la série H et d’une carte graphique Nvidia GeForce de la série RTX 3060, avec un écran LCD de 16 pouces et une résolution de 2560×1600.

Comme l’a rapporté le média IT Home, lors de l’événement Xiaomi, le représentant de l’entreprise a saisi l’occasion pour plaisanter en faisant référence à une version mise à jour de ce modèle, appelée Redmi G Pro 2024, dont il a dit qu’elle était « la plus puissante pour moins de 10 000 yuans ». Ce montant équivaut à environ 1 284 euros, un bon prix d’entrée dans la gamme des ordinateurs portables de gaming.

L’ordinateur portable de gaming le plus puissant de sa gamme de prix

Le nom et le prix sont les seules mentions qu’ils ont faites, nous ne savons donc pas quel processeur, GPU ou RAM serait équipé ce qui serait l’ordinateur portable le plus puissant de la marque. Est-ce vrai que Xiaomi est en train de préparer le successeur du modèle de 2022 ? Ou bien est-ce juste une simple plaisanterie et les Redmi Book Pro 2024 seront les seuls ordinateurs portables de gaming de cette année ?

À titre de curiosité, IT Home indique qu’entre fin 2023 et début de cette année, le Redmi G Pro 2024 a été repéré sur le site de tests Geekbench, avec une version d’entrée dotée d’un processeur Intel Core i5-14500HZ et d’une carte graphique RTX 4060, ainsi qu’une version Premium avec un i9-140900HZ et un GPU RTX 4070.



Cela offre une grande puissance pour jouer confortablement dans des configurations exigeantes telles que 4K + 60fps + Ray Tracing, sans aucun doute. Pour le moment, nous n’avons que la mention de Xiaomi et une image promotionnelle, ce qui ne garantit rien et cela pourrait ne rester qu’une simple mention lors de l’événement. Mais si finalement l’entreprise décide de les sortir, le prix sera fou pour avoir un i9 à la maison avec une telle carte graphique.

Source | IT Home