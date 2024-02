Service client Apple : toutes les façons de contacter l’entreprise

Comment contacter le service client d’Apple : nous vous expliquons toutes les formes disponibles

Contacter le service technique d’Apple est très simple

Apple est connu pour offrir un excellent service client. Dans la plupart des cas, ils offrent une solution à votre problème, que ce soit une question, des problèmes potentiels avec vos appareils ou le remplacement de votre iPhone, iPad ou Mac. Apple propose diverses façons de contacter leur service technique, et nous allons toutes vous les expliquer ici.

Dans cet article, nous allons vous expliquer les différentes façons de contacter le support technique d’Apple si vous n’avez pas de store Apple à proximité ou si vous préférez ne pas vous rendre en store. D’une part, nous pouvons le faire par téléphone. D’autre part, nous pouvons également utiliser un chat disponible sur leur site web.

Service client d’Apple : voici leur numéro de téléphone

Une des façons les plus efficaces de contacter le service client d’Apple est par leur numéro de téléphone, qui est différent pour chaque pays et que vous pouvez trouver dans cette liste. Cette voie n’est pas seulement gratuite, mais aussi la plus polyvalente si nous ne pouvons pas aller dans un Apple Store. Via ce numéro de téléphone, nous pouvons acheter de nouveaux produits, demander de l’assistance, résoudre des questions, acheter des cartes-cadeaux, demander des factures et obtenir des informations sur les commandes et les remboursements. Les heures d’ouverture du service client par téléphone sont les suivantes :

De lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 .

. Samedis de 9h00 à 18h00.

Bien que l’entreprise dispose d’assez d’opérateurs pour nous répondre rapidement, il existe une méthode pour que l’appel au service client d’Apple soit plus direct. Il suffit d’accéder à getsupport.apple.com, de sélectionner notre appareil, le sujet de la consultation et de demander l’appel. Les informations seront entre les mains de personne et cette personne nous appellera.

Service client d’Apple : un chat pour des questions rapides

Si nous voulons une consultation plus rapide et moins importante, comme des informations sur un produit, l’option ‘Ouvrir un chat’, disponible sur la page d’achat d’Apple, est la façon la plus efficace de résoudre ces questions. C’est une option plus rapide dans les cas où nous avons peu de temps. C’est une option appropriée pour résoudre de petites questions la plupart du temps.

Il est toujours utile de connaître ce type d’informations pour quand nous en avons besoin. Comme nous l’avons mentionné, l’autre option est de se rendre dans un Apple Store pour recevoir une attention plus personnalisée ; cependant, si cela n’est pas possible, nous pouvons toujours appeler ou ouvrir un chat pour résoudre les questions qui peuvent être traitées par écrit. Enfin, il est important de garder à l’esprit que l’application Support disponible sur l’App Store peut être d’une grande aide pour trouver la documentation qui répond à nos questions.