Voici l’ajustement qui a changé sur mon Xiaomi pour ne pas éteindre le téléphone la nuit et ne pas être dérangé

Se réveiller avec votre Xiaomi est un classique que beaucoup d’entre nous faisons. Vous pouvez programmer plusieurs alarmes, configurer une chanson pour vous réveiller, etc. De plus, lorsque vous éteignez l’alarme, vous pouvez immédiatement commencer à utiliser le smartphone car vous n’avez même pas besoin de l’allumer.

Les téléphones portables sont depuis longtemps les nouveaux réveils. Mais que se passe-t-il si vous recevez un appel la nuit ? Chacun de nous qui utilise le smartphone comme réveil a son petit truc pour ne pas être dérangé. Et voici celui que j’utilise, qui est également inclus dans la couche MIUI et HyperOS eux-mêmes.

Le réveil de MIUI et HyperOS

Les avantages d’utiliser le téléphone portable comme réveil sont nombreux, mais les inconvénients sont là : vous pouvez recevoir un message WhatsApp d’un ami insomniaque typique ou du chef/enseignant qui prépare le lendemain ; un service de télémarketing frauduleux peut vous appeler tôt le matin depuis un centre d’appels situé dans un autre pays où il fait jour ; la moindre notification de n’importe quoi peut vous réveiller.

Et c’est du bruit et encore du bruit qui vous réveille. Un truc très simple que je fais depuis des années est de mettre le téléphone en mode avion, un mode dans lequel le téléphone est essentiellement éteint. Avec le mode avion, voici ce qui se passe :

Vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir de messages SMs

Vous ne pouvez pas passer ni recevoir d’appels téléphoniques

Vous n’avez pas accès à Internet, donc WhatsApp, Instagram, etc. ne fonctionnent pas

Le GPS est désactivé

Le NFC est désactivé

Le Bluetooth est désactivé

Donc, je transforme mon Xiaomi en un téléphone « zombie », car il reste allumé et je peux utiliser des applications qui ne nécessitent pas Internet, mais c’est à peu près tout. Donc, avec le téléphone en mode avion, il suffit d’utiliser une application de type réveil. Mais si vous ne voulez pas quelque chose d’aussi radical, MIUI et HyperOS nous facilitent la tâche, car ils ont un mode spécial dans leur code source.

Le mode Repos de MIUI et HyperOS et comment l’activer

Le Mode Bedtime ou Mode Repos est un mode présent sur les appareils Xiaomi, Redmi et POCO qui est un mode avion plus doux et programmable. Une fois activé, voici ce qui se passe :

Le téléphone est silencieux

L’arrière-plan de l’écran est atténué

L’écran passe en noir et blanc

D’accord, mais que se passe-t-il si je ne veux pas que mon téléphone soit complètement déconnecté ? Et si je veux l’avoir ouvert au cas où certaines personnes m’appellent ? Il vous suffit d’activer un bouton dans l’interface et de choisir quels contacts vous souhaitez recevoir des appels. Et vous ne recevrez que trois types de notifications pendant votre repos :

Un appel du/des contact/s que vous avez approuvé pour qu’il puisse vous appeler pendant le mode Repos

Un appel d’un numéro qui appelle plusieurs fois de suite – de nos jours, les centres d’appels ont tendance à appeler une fois avec un numéro, puis à passer à un autre, ou à attendre plusieurs heures pour appeler en utilisant le même numéro.

Le réveil que vous avez programmé

Et voilà. Il vous suffit de lui dire à quelle heure il doit s’activer et à quelle heure il doit se désactiver, par exemple de 23 heures à 7 heures du matin. De plus, je l’utilise en conjonction avec la fonction réveil de l’horloge MIUI / HyperOS, et lorsque celle-ci me réveille, le mode Repos se désactive automatiquement, et je le remets en service pour qu’il recommence à 23 heures.

Pour l’activer, il vous suffit d’entrer dans les Paramètres, de rechercher la section Bien-être numérique et contrôle parental, et de cliquer sur le Mode Repos. Certains choisissent de mettre le téléphone en mode avion, ou de l’éteindre directement, mais j’utilise cela tous les soirs, et je dors sans sursauts et sans que mon ami insomniaque me bombarde de notifications de mèmes sur Telegram.