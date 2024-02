Le nouveau site web de Google vous permet de créer votre propre robot Android personnalisé

Google veut que vous ayez votre robot Android personnalisé et maintenant vous pouvez le créer complètement gratuitement et surtout très rapidement

Voici comment vous pouvez créer votre propre robot Android personnalisé grâce à la nouvelle page créée par Google

Maintenant vous pouvez créer votre robot Android entièrement personnalisé. Google a lancé une page web où vous pouvez rendre unique le symbole principal d’Android. Cette fonctionnalité est un héritier spirituel d’Androidify et permet de faire tout ce qui était possible avec cette application pour les téléphones dotés du système d’exploitation de Google.

La page mise en place pour la personnalisation de votre robot Android propose des options pour choisir : matériaux, vêtements, accessoires et objets. Tous ces éléments vous permettront de réaliser le robot que vous avez en tête, bien que les options ne soient pas infinies ; il y en a plus que suffisamment.

Créez votre robot Android entièrement personnalisé grâce à Google

En tout, il y a 25 matériaux, 20 vêtements, 20 accessoires et 20 objets. Les combinaisons sont énormes et les plus intéressantes sont obtenues en utilisant les designs les plus invraisemblables, comme habiller le robot en astronaute et lui mettre une mallette comme accessoire.

Logiquement, tout cela peut être fait sans trop de complications. Pour commencer à personnaliser votre robot Android, il vous suffit de visiter le lien suivant. Une fois à l’intérieur, vous trouverez tous les sections et options mentionnées, il vous suffit de laisser libre cours à votre imagination.

Cette page web a été lancée en avant-première du Mobile World Congress qui se tiendra à Barcelone la semaine prochaine. Ce que recherche Google, c’est que les utilisateurs s’enthousiasment à créer leurs propres robots Android personnalisés, ce qui renforcera encore plus la sensation de communauté.

Une fois que vous avez créé le design, vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur l’icône de téléchargement. En faisant cela, vous obtiendrez un code QR du robot que vous avez créé et bien sûr, l’image avec un fond transparent pour pouvoir l’utiliser sur vos réseaux sociaux.

Malgré le peu de succès qu’ont eu les robots personnalisés de Sundar Pichai et Dave Burke l’année dernière en raison du style réaliste qu’a choisi Google. Cette fois, c’est différent grâce à la façon dont il souhaite proposer l’expérience de création d’un robot Android.