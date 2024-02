WhatsApp cessera de fonctionner pour toujours sur ces téléphones à partir de mars

À partir du 1er mars, tous les smartphones avec des versions antérieures à Android 5.0 ou iOS 12 cesseront d’être compatibles avec WhatsApp.

WhatsApp cessera de fonctionner sur de nombreux terminaux dans une semaine

Le 24 octobre 2023, WhatsApp a mis à jour sa page de support en modifiant les exigences techniques minimales nécessaires pour continuer à utiliser sa plateforme de messagerie, ce qui va entraîner l’incompatibilité d’un certain nombre de smartphones Android et iPhone avec l’application de messagerie à partir du mois de mars prochain.

Nous allons maintenant vous énumérer tous et chacun des terminaux avec des versions plus anciennes d’Android et iOS sur lesquels WhatsApp cessera de fonctionner la semaine prochaine.

Voici les 35 téléphones qui cesseront d’être compatibles avec WhatsApp le 1er mars prochain.

Actuellement, pour pouvoir utiliser WhatsApp, vous devez disposer d’un appareil Android 5.0 ou d’une version ultérieure, ainsi que d’un iPhone avec iOS 12 ou une version ultérieure, et à partir du 1er mars, une trentaine de téléphones ne rempliront plus cette exigence.

La liste complète des smartphones sur lesquels WhatsApp cessera de fonctionner à partir de vendredi prochain est la suivante :

– Samsung : Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II et Samsung Galaxy X cover 2

– Apple : iPhone 6S et iPhone 6S Plus

– LG : LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L3 II, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 et LG Optimus F7

– Huawei : Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 et Huawei Ascend D2

– Sony : Sony Xperia M

– Lenovo : Lenovo A820

– ZTE : ZTE V956, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo

– Autres marques : Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight et Archos 53 Platinum

De plus, à partir du 1er mars, l’application appartenant à Meta vous permettra de lire et d’envoyer des messages vers d’autres plateformes de messagerie sans quitter l’application, répondant ainsi à l’une des principales exigences de la nouvelle loi sur les marchés numériques (DMA en anglais) récemment promulguée par l’Union européenne et qui entrera en vigueur en avril.