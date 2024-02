Le Xiaomi 14 Ultra pourrait aller à la guerre s’il le voulait : voici son armure ‘Guardian Structure’ à l’épreuve de tout et finie avec du cuir végétalien

Ce sera le joyau de la couronne de leur catalogue tout au long de 2024, le mobile le plus puissant et le mieux fini. Et un ‘flagship’ comme le Xiaomi 14 Ultra nécessite une finition extérieure à l’épreuve des bombes aussi élégante en design. Peut-on combiner les deux concepts? Ce terminal en est la preuve.

En effet, l’un des dilemmes auxquels nous sommes toujours confrontés lorsque nous changeons de smartphone est : « Est-ce que je l’utilise tel quel ou est-ce que je mets une housse ? ». Plus le téléphone est cher, plus nous avons tendance à le protéger tout en cachant sa propre beauté. Résistance ou sécurité ? Le 14 Ultra offre les deux.

Xiaomi 14 Ultra : Une armure extérieure

La peur de transporter un smartphone sans étui de protection est toujours la même : qu’il se casse en tombant ou en étant accidentellement frappé. C’est pourquoi beaucoup d’entre nous sortent leur téléphone de sa boîte et le mettent dans une coque rigide ou souple. Mais il y en a qui aiment l’utiliser tel quel et montrer son design. Et en pensant à eux, Xiaomi a mis en place plusieurs éléments dans la conception de son 14 Ultra.

Le fleuron de l’entreprise pour 2024, son terminal le plus puissant et une véritable bête en matière de photographie numérique, le Xiaomi 14 Ultra présente un design externe que ses créateurs ont baptisé la ‘structure gardienne Xiaomi’, qui, selon leurs propres mots, ajoute « un nouveau niveau de durabilité globale ».

La ‘Xiaomi Guardian Structure’ est composée de trois éléments : l’avant, le milieu et l’arrière.

Le premier est le cadre de base du téléphone, fabriqué en « aluminium haute résistance » pour résister aux chocs et aux chutes sans endommager les composants internes.

» pour résister aux chocs et aux chutes sans endommager les composants internes. Le deuxième est l’écran, qui est fait du Xiaomi Shield Glass, un verre 10 fois plus résistant aux chutes qui rend le panneau durable et résistant aux rayures et à une utilisation quotidienne, tout en facilitant une vision plus claire de l’écran.

qui rend le panneau durable et résistant aux rayures et à une utilisation quotidienne, tout en facilitant une vision plus claire de l’écran. Le troisième est la couverture arrière, qui, comme d’autres téléphones de l’entreprise comme le Redmi Note 13 Pro+, est faite d’un matériau différent de l’habituel, tel que le « cuir végétalien nanotechnologique de Xiaomi », résistant à une utilisation quotidienne tout en offrant une finition haut de gamme et respectueuse de l’environnement.

Grand protagoniste de l’actualité du secteur ces jours-ci, nous sommes impatients que le MWC 2024 – qui débute lundi prochain – arrive pour pouvoir tenir le Xiaomi 14 Ultra entre nos mains et tester la sensation et la résistance de première main lors du Mobile World Congress.

Via | Xiaomi / Lei Jun X