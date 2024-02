Gemini se met à jour avec l’une des fonctions les plus emblématiques de l’Assistant Google

Récemment, un utilisateur de Reddit a découvert que Gemini permet désormais de définir des rappels, l’une des fonctions de l’Assistant Google que nous avons le plus regrettée

L’application Gemini sur un téléphone Android

Après avoir changé son nom de Bard à Gemini et lancé sa propre application pour Android, la nouvelle IA générative de Google continue d’évoluer dans le but de remplacer le classique Google Assistant, un assistant personnel qui est devenu obsolète après les récents progrès de l’intelligence artificielle et qui laisse petit à petit sa place à Gemini.

Ainsi, après vous avoir récemment informé que Gemini commençait à devenir l’assistant virtuel par défaut d’Android, une nouvelle fuite nous confirme que cette dernière s’est mise à jour avec l’une des fonctions de l’Assistant Google les plus utilisées par les utilisateurs.

Le nouvel assistant numérique Google Gemini vous permet désormais de créer des rappels

Comme Android Police nous l’a annoncé, récemment, l’utilisateur Reddit ‘Real-Nectarine-249’ a partagé une publication sur le subreddit de Google Pixel dans laquelle il confirme que Gemini permet désormais de créer des rappels, l’une des fonctions de l’Assistant Google qui, jusqu’à présent, n’étaient pas disponibles dans le nouvel assistant virtuel de Google avec IA.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, lorsque nous créons un rappel à l’aide de Gemini, celui-ci invoque l’extension de l’Assistant Google et l’ajoute à Google Tasks.

De plus, après avoir configuré un rappel, un bouton intitulé « Ouvrir les tâches » apparaît dans la fenêtre contextuelle de Gemini et en appuyant dessus, vous serez redirigé vers l’application Google Tasks avec toutes vos tâches en attente. Si vous avez déjà installé l’application Google Tasks sur votre smartphone Android, la notification du rappel vous parviendra par le biais de cette application et, dans le cas contraire, elle vous sera notifiée via le Calendrier Google.

D’après Android Authority, la fonction de rappels est en cours de déploiement progressif dans l’application Google Gemini et est déjà disponible pour certains utilisateurs. Nous l’avons testée sur nos appareils Android et, pour le moment, Gemini ne s’est pas encore mis à jour avec cette fonctionnalité, mais nous sommes sûrs de la recevoir plus tôt que tard.