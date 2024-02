Problèmes avec le Bluetooth de ton iPhone 15 ? Tu n’es pas seul.

Certains iPhone 15 rencontrent des problèmes de connexion Bluetooth depuis octobre 2023

Les iPhone 15 Pro dans toutes leurs couleurs

Certains utilisateurs de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro rencontrent des problèmes de connexion Bluetooth persistants qui persistent depuis la sortie des nouveaux appareils, selon les plaintes de la communauté de support d’Apple. Ces problèmes s’ajoutent aux problèmes de connexion Wi-Fi, qui semblent avoir été résolus.

Des problèmes de connexion Bluetooth des iPhone 15 qui n’ont pas encore été résolus

Dans certains cas, les utilisateurs signalent avoir des difficultés à maintenir la connexion Bluetooth de leur iPhone 15 avec des appareils plus anciens, tels que les systèmes de véhicules ou les écouteurs qui dépendent de cette connexion. Bien que la majorité des plaintes proviennent de ces utilisateurs, d’autres affirment avoir des problèmes pour maintenir leur connexion avec leurs AirPods.

Ce n’est pas un problème généralisé, mais c’est une erreur qui persiste depuis longtemps. C’est en octobre 2023, un mois après le lancement des iPhone 15 et iPhone 15 Pro, que les premiers problèmes ont commencé à apparaître. Et pendant tout ce temps, ils n’ont pas été résolus, malgré les multiples mises à jour qui ont été publiées, car ils persistent dans iOS 17.3.1.

La particularité de toute cette problématique est que les plaintes ne proviennent que des utilisateurs d’un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max. Dans certains cas, la seule solution a été d’obtenir un remplacement pour cesser de rencontrer ces problèmes. Nous verrons si iOS 17.4 est la mise à jour qui les résout enfin et si nous finissons par connaître la cause de ces problèmes.

Mais ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles pour les iPhone 15, car récemment, Apple a annoncé qu’ils disposent d’une meilleure batterie que ce que nous pensions. Il est maintenant possible de réaliser 1000 cycles de charge complets avant que la santé de la batterie atteigne 80%. Cela signifie qu’ils peuvent durer beaucoup plus longtemps, car ce chiffre a doublé par rapport aux générations précédentes.