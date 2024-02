La façon de se connecter à Google change : voici la nouvelle page d’accueil que vous verrez désormais

Google a enfin annoncé la refonte de la page de connexion qu’elle avait anticipée depuis des semaines

La page de démarrage du moteur de recherche Google

Pendant des semaines, Google a annoncé l’arrivée d’une nouvelle interface sur la page de connexion du compte Google des utilisateurs. La société avait indiqué qu’il s’agirait d’une interface plus simple et moderne, qui remplacerait le formulaire de connexion classique. Maintenant, cette refonte est déjà active pour les utilisateurs.

Voici le nouveau formulaire de connexion Google

Jusqu’à présent, lors de la connexion à un compte Google existant, le formulaire de connexion était enfermé dans un cadre de couleur blanche, avec des champs de texte permettant d’entrer l’adresse e-mail et le mot de passe.

Cette interface était disponible depuis plusieurs années et n’avait presque pas changé. Jusqu’à aujourd’hui. Au cours des dernières heures, de plus en plus d’utilisateurs de comptes Google ont commencé à voir la nouvelle interface utilisateur, qui, selon Google, offre un aspect modernisé et plus simple.

Google explique que ce changement n’affecte que l’apparence des pages d’inscription et de connexion, mais n’implique aucun changement de fonctionnement. Ils assurent également que l’interface mise à jour sera disponible à la fois sur le web et sur les appareils mobiles.

Cette interface rénovée affiche un cadre avec les données du formulaire avec un fond blanc, entouré d’un fond de couleur bleu clair. Les éléments du formulaire ont augmenté leur taille et les boutons sont plus accessibles.

Pour le moment, tous les utilisateurs de comptes Google ne voient pas les changements, mais on s’attend à ce que la nouvelle interface soit déployée pour tout le monde tôt ou tard.

Quant à pourquoi Google a annoncé un changement aussi subtil pendant des semaines, il est vrai que la page de connexion sur Google est un élément clé d’Internet aujourd’hui, et des millions de personnes la visitent chaque jour. C’est pourquoi il est important que la société notifie tout changement, aussi mineur soit-il.