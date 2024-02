Il n’utilise pas MIUI ni HyperOS mais il a un design qui séduit : le nouveau Redmi A3 arrive au niveau mondial et c’est tout ce que nous pouvions demander à un téléphone bon marché.

Il y a longtemps que Xiaomi n’a pas lancé de téléphone sans le système d’exploitation MIUI ou HyperOS au niveau mondial, et aujourd’hui cela vient de changer avec l’arrivée du Redmi A3. Nous vous disons d’avance qu’il n’est pas très performant dans la plupart des domaines, mais il pourra au moins répondre aux attentes des utilisateurs les plus basiques.

Cependant, bien que nous connaissions déjà en détail toutes ses caractéristiques, nous ne savons toujours pas quel sera son prix définitif ni s’il arrivera en France dans un futur proche, mais en voyant ce qui s’est passé avec ses générations précédentes, il est logique de penser qu’il finira par arriver tôt ou tard et à un prix très compétitif pour devenir le nouveau best-seller de la marque asiatique.

Fiche technique du nouveau Redmi A3

Redmi A3 DIMENSIONS ET POIDS 168.4 x 76.3 x 8.3 mm 199 grammes ÉCRAN 6.71″ LCP IPS

90 Hz

HD+ (1650 x 720 pixels)

Rapport de contraste de 1 500:1, luminosité maximale de 500 nits

8 bits, DC dimming PROCESSEUR MediaTek Helio G36 RAM 3 / 4 Go LPDDR4X STOCKAGE 64 / 128 Go eMMC 5.1 Extensible via Micro SD jusqu’à 1 To APPAREIL PHOTO ARRIÈRE Capteur principal 8 MP, f/2.0, lentille 4 éléments Deuxième lentille QVGA APPAREIL PHOTO FRONTAL 5 MP, f/2.2 BATTERIE 5 000 mAh

Charge de 10 W SYSTÈME D’EXPLOITATION Android 14 (Trois ans de mises à jour garanties) CONNECTIVITÉ 4G Dual SIM + Micro SD

Wi-Fi 2,4 / 5 GHz

Bluetooth 5.4

GPS

USB de type C

Prise jack 3,5 mm AUTRES Lecteur d’empreintes sur le bouton de déverrouillage RAM virtuelle jusqu’à 8 Go PRIX N/D

Un design Ultra qui se décompose lorsque nous analysons son intérieur

Sans aucun doute, nous pourrions dire que l’inspiration de ce Redmi A3 pour nous présenter son design a été celle du Xiaomi 14 Ultra grâce à ce module de caméras arrière au format circulaire qui se démarque tant. Certes, le téléphone est magnifique et il y a plusieurs couleurs au choix, donc esthétiquement c’est un équipement qui plaira beaucoup à la majorité des utilisateurs.

Évidemment, sa construction est entièrement en plastique et à l’avant nous avons des cadres d’écran assez généreux, mais nous pouvons au moins vous dire qu’un connecteur USB-C a été ajouté (ce qui n’est pas toujours garanti sur des téléphones de cette gamme) et un capteur d’empreintes digitales sur le bouton de déverrouillage, ce qui est très appréciable en termes de sécurité.

Cependant, bien que l’esthétique du smartphone soit magnifique, si nous nous plongeons dans son intérieur, nous verrons qu’il s’agit d’un appareil économique. Par exemple, il dispose d’un écran LCD IPS de 6,71 pouces, d’une résolution HD+ et d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, un écran un peu juste puisque sa luminosité maximale se limite à 500 nits et que l’expérience en plein soleil ne promet pas d’être trop bonne.





D’autre part, Xiaomi a décidé d’intégrer à l’intérieur le processeur MediaTek Helio G36 avec des versions allant jusqu’à 4 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage eMMC 5.1 extensibles via Micro SD jusqu’à 1 To, le tout accompagné d’une batterie de 5 000 mAh offrant une charge de seulement 10 W, des chiffres assez médiocres mais très courants sur les appareils Android à bas prix.

En réalité, ce qu’il y a de plus intéressant dans cet appareil, c’est qu’il intègre la dernière version d’Android 14 Go Edition avec deux ans de mises à jour majeures garanties et trois ans de mises à jour de correctifs de sécurité, ce qui signifie que nous serons assez bien servis au niveau logiciel. Enfin, mentionnons que le téléphone est équipé d’une prise jack 3,5 mm et de la radio FM, ainsi que d’un système de caméras dirigé par un capteur principal de 8 MP avec une ouverture f/2.0.

Prix et disponibilité du nouveau Redmi A3

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Redmi A3 est déjà disponible sur le site Global de Xiaomi, bien qu’on ignore complètement quel sera son prix et s’il arrivera finalement en France. Nous ne pouvons pas encore confirmer cette information, nous resterons donc attentifs pour savoir s’il arrive le plus tôt possible et pouvoir vous dire quel sera son prix définitif dans notre pays.

