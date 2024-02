Apple teste Ask, un outil pour offrir une assistance grâce à l’IA

Certains conseillers d’AppleCare testent Ask, un outil de type ChatGPT, pour mieux aider les clients

Apple est en train de tester l’IA générative en interne

C’est un secret de polichinelle que nous verrons de l’Intelligence Artificielle générative de la part d’Apple dans les prochaines semaines, plus précisément dans iOS 18 avec un nouvel assistant ou des fonctionnalités dans des applications telles que Apple Music, Messages ou la suite iWork. Mais il semble que cela jouera également un rôle important en interne, car ils testent en interne un outil appelé Ask, un outil de type ChatGPT pour que les employés puissent fournir un support technique aux utilisateurs.

« Un client ne peut pas mettre à jour son appareil vers iOS 13.7. Que faire? »

Comme nous pouvons le lire sur le site spécialisé dans Apple, MacRumors, Apple aurait récemment lancé un programme pilote qui donne à certains conseillers d’AppleCare sélectionnés l’accès à un nouvel outil appelé « Ask » qui peut générer automatiquement des réponses aux questions techniques qu’ils reçoivent des clients grâce à l’intelligence artificielle.

Ask sera capable de générer une réponse à une question avec des informations pertinentes obtenues à partir de la base de données d’Apple. Les techniciens du support technique peuvent qualifier les réponses d’utiles ou non et poser cinq questions à l’outil par sujet. Un outil qui serait actuellement testé par un petit groupe de personnes et qui sera étendu à l’avenir après avoir recueilli davantage de feedback.

Ask n’est pas seulement testé en interne, mais il est également en cours d’amélioration. En effet, les personnes qui l’utilisent doivent essayer d’utiliser d’autres méthodes de recherche ou consulter un conseiller senior pour obtenir les informations avant d’utiliser Ask, afin de pouvoir comparer leurs résultats avec les réponses précédemment obtenues.

Il est très probable que nous verrons ce que la société a prévu lors de la prochaine WWDC 2024, car le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré explicitement lors de la présentation des derniers résultats financiers qu’Apple ferait une annonce liée à l’intelligence artificielle dans les prochains mois.

Les fonctionnalités d’intelligence artificielle attendues dans iOS 18

Bien qu’il reste encore quelques semaines avant qu’Apple annonce iOS 18, nous connaissons déjà certaines des fonctionnalités d’IA qui pourraient être intégrées dans cette nouvelle version du système d’exploitation :