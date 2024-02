Samsung met à jour trois autres Galaxy de milieu de gamme avec le correctif de sécurité de février

La mise à jour de sécurité de février est déjà disponible sur les Samsung Galaxy A51 5G en Europe, les Galaxy A71 5G en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que sur les Galaxy M33 5G en Inde

Le Samsung Galaxy A51 5G reçoit la mise à jour Android de février 2024

Comme promis, Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones portables et tablettes, tant les haut de gamme que les milieu de gamme, avec le [patch de sécurité d’Android] le plus récent, correspondant au mois en cours. Une bonne preuve en est que le géant coréen vient de déployer la dernière mise à jour de sécurité d’Android sur trois Galaxy de milieu de gamme de la série Galaxy A et Galaxy M qui sont sur le marché depuis un certain temps déjà.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour la Galaxy Tab S6 Lite de 2022, la société coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de février 2024 sur les Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G et Galaxy M33 5G.

La mise à jour Android de février arrive sur les Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G et Galaxy M33 5G dans différentes régions du monde

Comme nous l’indique le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de février sur les Galaxy A51 5G en Europe avec la version du firmware A516BXXS8FXA1, sur les Galaxy A71 5G en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis avec le numéro de build A716BXXS9FXA1 et sur les Galaxy M33 5G en Inde avec la version du firmware M336BUXXS6DXB1.

Les modèles de ces trois téléphones portables dans le reste du monde devraient commencer à recevoir cette mise à jour dans les prochaines semaines.

Dans tous les cas, cette nouvelle mise à jour logicielle inclut le patch de sécurité de février 2024, qui corrige un total de 72 problèmes de sécurité et de confidentialité, dont 3 ont été classés comme « critiques », 58 ont une priorité « élevée » et les 11 restants sont d’importance « modérée ».

De plus, comme d’habitude, ce nouveau patch de sécurité résout quelques bugs généraux qui ont été découverts dans les versions précédentes de One UI.

Si vous possédez l’un de ces trois Samsung Galaxy dans l’une des régions mentionnées précédemment et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, il vous suffit d’accéder au menu des Paramètres de votre téléphone portable et de vous rendre dans la section Mise à jour logicielle.

Une fois que vous l’avez disponible, il vous suffit de toucher le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre appareil avec le dernier patch de sécurité d’Android.