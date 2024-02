Beaux, puissants et à un prix fou : les premiers ordinateurs portables gaming Xiaomi Redmi avec HyperOS Connect et écran Dolby Vision de 165Hz

Bien que cela puisse ne pas sembler évident, le secteur du jeu vidéo est également un point d’intérêt pour Xiaomi. Ils ont un téléphone de jeu tel que le POCO F4 GT, des moniteurs très convoités, ainsi que des ordinateurs portables de jeu de milieu de gamme aussi attrayants que ceux qu’ils viennent de présenter.

Avec deux modèles de tailles d’écran et de performances différentes, la série Redmi Book 2024 est disponible en 14 et 16 pouces, et ce sont les premiers ordinateurs portables de Xiaomi équipés de HyperOS Connect, la technologie permettant de connecter différents appareils Xiaomi et d’utiliser des fonctions telles que lancer un appel vidéo sur l’ordinateur portable en utilisant la caméra du téléphone.

Xiaomi Redmi Book 14 2024

Écran

L’ordinateur portable Xiaomi Redmi Book 14 2024 est doté d’un écran de 14 pouces avec une résolution de 2,8K (2880×1800) avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, idéal pour le jeu en ligne, une densité de pixels de 242 PPI et une gamme de couleurs sRGB complète. L’ordinateur portable impressionne par son design élégant et léger, ne pesant que 1,37 kg et ayant une épaisseur de 15,9 mm.

Puissance

À l’intérieur de l’ordinateur portable, on trouve le processeur Intel i5-13500H avec double ventilateur et double tube de chaleur de 8 mm pour une dissipation thermique efficace et une augmentation des performances de 47 W, offrant 12% de FPS supplémentaires par rapport à la concurrence dans les principaux jeux FPS. Avec le choix entre une version avec 16 Go de RAM et une autre avec 32 Go de LPDDR5-6400 et jusqu’à 1 To de SSD (plus un emplacement supplémentaire pour SSD M.2), nous avons un ordinateur portable qui ne vous laissera pas à court d’espace et de puissance pendant longtemps.





Prix

L’ordinateur portable est livré avec une batterie de 56 Wh, Windows 11 préinstallé avec HyperOS Connect et offre plusieurs options de connectivité, notamment Thunderbolt 4, des ports USB-A, HDMI et une prise audio 3,5 mm. Le Xiaomi Redmi Book 14 2024, déjà disponible en Chine, est proposé en couleur Starlight Silver et Starry Grey, avec deux configurations :

i5 + 16 Go de RAM + 512 Go de stockage : 4 999 yuans ( 642 euros )

de stockage : 4 999 yuans ( ) i5 + 32 Go de RAM + 1 To de stockage : 5 499 yuans (706 euros)

Xiaomi Redmi Book 16 2024

Écran

L’ordinateur portable Xiaomi Redmi Book 16 2024 offre un écran 16 pouces de 2,5K avec un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, une gamme de couleurs sRGB à 100% et une luminosité de 400 nits. L’ordinateur portable dispose d’un boîtier métallique mince et léger, pesant seulement 1,68 kg et ayant une épaisseur de 15,9 mm.





Puissance

Le modèle 16 » offre deux options de configuration, vous pouvez choisir entre une version avec le processeur Intel Core Ultra i5-13500H ou une avec Intel Core Ultra i7-13700H. Cet ordinateur portable dispose également de ventilateurs doubles et d’un triple tube de chaleur de 8 mm pour une dissipation thermique efficace et prend en charge une augmentation des performances de 47 W.

L’ordinateur portable est disponible dans une seule version avec 32 Go de RAM LPDDR5-6400, qui accélère de 15% des tâches telles que l’exportation vidéo dans des applications d’édition vidéo. Il offre également jusqu’à 1 To de SSD, et il y a un emplacement supplémentaire SSD M.2 disponible pour un stockage supplémentaire. Avec cette configuration, vous aurez un ordinateur portable qui durera plusieurs années.

Prix

Equipé d’une batterie de 99 Wh, préinstallé avec Windows 11 et HyperOS Connect, l’ordinateur portable offre plusieurs options de connectivité, dont Thunderbolt 4, des ports USB-A, HDMI et une prise audio 3,5 mm. Le Xiaomi RedmiBook 16 2024, qui sera disponible uniquement en Chine pour le moment, est disponible exclusivement en couleur Starry Grey et est proposé en deux configurations :

i5 + 32 Go de RAM + 1 To de stockage : 5 999 yuans ( 770 euros )

de stockage : 5 999 yuans ( ) i7 + 32 Go de RAM + 1 To de stockage : 6 999 yuans (899 euros)





La série Redmi Book 2024 comprend un adaptateur GaN de 100 W, offrant une charge rapide intelligente à haut rendement dans un design compact et portable. Cet adaptateur prend en charge les câbles USB-C bidirectionnels et la charge des téléphones, ce qui en réalité une source d’alimentation pratique lors de vos déplacements. Il peut charger les appareils jusqu’à 50% en seulement 35 minutes, prend en charge le protocole de charge rapide PD et est compatible avec plusieurs appareils, y compris les tablettes, les smartphones et les PC.

Via | Mi.com