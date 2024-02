Voici le curieux nom que les AirPods Pro auraient pu avoir

Les AirPods Pro auraient pu s’appeler AirPods Extreme

Les AirPods Pro auraient pu avoir un autre nom

Lorsqu’Apple s’apprêtait à lancer la première génération des AirPods Pro en octobre 2019, la possibilité de les appeler AirPods Extreme était envisagée, selon les informations recueillies par le site MacRumors. Un nom qui ne s’est finalement pas concrétisé, puisque la décision a été prise de les nommer AirPods Pro.

Les AirPods Pro auraient pu s’appeler AirPods Extreme

D’après le média spécialisé Apple, MacRumors, le nom AirPods Extreme a été proposé par au moins un membre de l’équipe de direction chez Apple, mais la société a finalement décidé de continuer avec le nom AirPods Pro après que de nombreux employés se soient opposés à ce changement. Il semble que le nom Extreme ait été proposé parce qu’Apple l’avait déjà utilisé par le passé pour l’AirPort Extreme, un routeur qu’il vendait auparavant.

AirPods Pro s’est avéré être une bonne décision, car cela correspond à la stratégie de marque d’Apple. Nous avons les iPhone de base et les iPhone Pro. Les iPad, iPad mini, iPad Air et iPad Pro suivent également une logique similaire. Il en va de même pour les Mac, où nous trouvons les MacBook Air et MacBook Pro. Cependant, il est vrai que la société utilise également d’autres noms pour des produits haut de gamme, tels que Ultra ou Max.

Les AirPods Pro ont beaucoup évolué depuis leur lancement. La deuxième génération est livrée avec un boîtier de charge avec USB-C qui peut être localisé avec l’application Localiser, une nouvelle puce qui permet l’audio sans perte sur le Vision Pro et des fonctionnalités audio exclusives, comme l’audio adaptatif, l’ajustement automatique du volume ou la détection automatique des conversations.

Il est prévu que le modèle des AirPods Pro soit renouvelé en 2025 avec des innovations telles qu’une meilleure qualité sonore, une réduction du bruit, des fonctionnalités de santé auditive, la capacité de mesurer la température ou un design renouvelé. On s’attend à ce que tant le design des écouteurs eux-mêmes que celui de leur boîtier de charge soient entièrement modifiés. Cependant, pour le moment, on ne sait pas quels aspects précis seront renouvelés.