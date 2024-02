Plus près du pliant résistant : les écrans flexibles de Samsung obtiennent leur certification militaire

Samsung Display se vante du sceau MIL-STD-810G pour ses écrans OLED pliables

Jouer à Call of Duty: Mobile sur un Samsung Galaxy Z Fold5 / Photo de David Freire

C’est curieux. Les smartphones pliables ont été historiquement vendus comme des appareils très fragiles tandis que Samsung lui-même, qui a le plus contribué à l’évolution de ce type de dispositifs, a tout fait depuis le début des temps pour changer cette opinion, parfois fondée en ce qui concerne l’écran flexible et parfois pas tant.

En réalité, samsung a fait de grands progrès dans ses derniers téléphones de la famille Galaxy Z, les Fold5 et Flip5 de plus en plus populaires, qui sont des smartphones déjà très matures en termes de concept et de construction, avec des charnières et des châssis en aluminium blindé très résistants et même une certification IPx8 qui garantit leur résistance aux liquides.

Cependant, cela ne suffit pas à Samsung, car dans cette quête pour prouver que vous pouvez avoir un smartphone pliable comme appareil principal sans soucis, il a franchi une étape supplémentaire pour tester et certifier les premiers écrans OLED flexibles avec une certification de qualité militaire.

Les écrans Foldable OLED de Samsung, les premiers certifiés MIL-STD-810G

C’est ce que nous annonçait le géant de Suwon, Séoul, sur le site web de Samsung Display, sa division d’écrans qui se vantait évidemment d’avoir atteint cette étape importante. On peut maintenant dire, en termes de résistance aux chocs et aux conditions atmosphériques, que les écrans Foldable OLED de Samsung sont aussi durables que les autres voire plus, car ils sont certifiés MIL-STD-810G.

Cinq ans après leur introduction sur le marché des smartphones pliables, Samsung a jugé bon de confier les modèles d’écrans utilisés « dans les derniers smartphones pliables Galaxy » à l’entreprise UL Solutions, l’une des rares autorisées à délivrer des certifications militaires selon les normes du Département de la Défense des États-Unis.

Cette entreprise, UL Solutions, a testé les panneaux Foldable OLED de Samsung « dans la gamme des 7 pouces » pour vérifier et certifier qu’ils respectent effectivement la norme MIL-STD-810G. À ce sujet, le responsable marketing de la division des petits et moyens écrans chez Samsung Display, Cho Yong-seok, s’est montré enthousiaste:

Nous sommes impatients de voir nos écrans pliables utilisés dans une gamme plus large de produits et d’environnements, afin de surpasser l’idée que les écrans pliables ne sont pas résistants.

Un test difficile indispensable pour évaluer ces écrans dans des environnements plus complexes

En ce qui concerne les tests réalisés, les résultats de plusieurs tests ont été publiés, où la fonctionnalité a été certifiée dans des situations de gel, de chocs thermiques, d’impact ou d’accélérations violentes, entre autres.

Ainsi, nous savons maintenant que les écrans pliables des Galaxy Z Fold5 et Flip5 peuvent fonctionner dans des environnements jusqu’à -10 degrés Celsius, restant également intacts après un jet d’eau qui s’est solidifié pour former une couche de glace de 6 millimètres qui est restée pendant environ 4 heures sur l’écran avant de se décongeler.

D’autres tests ont testé la tolérance aux températures extrêmes et aux changements brutaux, passant de -32 °C à 63 °C en l’espace de deux heures, et même leur fonctionnalité après des chocs mécaniques, laissant tomber les prototypes jusqu’à 26 fois de suite d’une hauteur de 1,22 mètre, simulant des hauteurs d’utilisation typiques.

Et en ajoutant des tests d’accélération pour les environnements de l’aviation ou de l’espace, les écrans Foldable OLED de Samsung ont été soumis à des accélérations allant jusqu’à 10,5G, ce qui, selon les experts, est le test le plus extrême de tous.

Quelqu’un a-t-il encore des doutes sur les Galaxy Z de Samsung maintenant ?