L’IA de Google prend le dessus : Gemini est maintenant intégré à Google Docs, Gmail, Meet et d’autres applications

Maintenant, vous pouvez utiliser l’IA de Google dans ses applications les plus populaires grâce à un nouveau plan Google One

Gemini vous offre une multitude de possibilités pour gagner du temps.

L’arrivée de Gemini représente un séisme dans le domaine de l’intelligence artificielle en raison de ses énormes capacités. Elle peut être utilisée de différentes manières, comme pour créer des images ou des codes informatiques, mais maintenant aussi dans plusieurs applications de Google. Son plan Google One AI Premium vous permet de l’utiliser dans Gmail, Docs, Slides, Sheets et Meet, en plus de vous donner accès à Gemini Advanced.

Parfait pour renforcer la productivité

La multinationale basée à Mountain View a dévoilé son plan Google One AI Premium dans un communiqué. Il est déjà disponible et son grand atout est de permettre l’utilisation de l’IA dans les applications de Google. Il est idéal pour améliorer les performances de ses utilisateurs, qui pourront par exemple rédiger une invitation à une réunion thématique avec une touche spéciale, mais aussi créer une présentation sur la conception d’un bâtiment dans Slides.

En plus d’intégrer Gemini dans certaines applications, il accorde également un accès à Gemini Advanced, le modèle d’IA le plus avancé de Google. Celui-ci est beaucoup plus capable de raisonner, suivre des instructions, programmer et collaborer, en plus d’inclure des performances de dernière génération. Cela a conduit à son utilisation pour des tâches très complexes, pour lesquelles il est conçu. À cela s’ajoute le fait que Google prépare deux nouveaux plans : Gemini Business et Gemini Enterprises, pour travailler avec l’IA.

En plus d’inclure l’IA, il dispose également d’autres capacités. Voici tout ce que Google One AI Premium est capable de faire :

Utiliser Gemini dans Gmail, Docs, Slides, Sheets et Meet.

Gemini Advanced.

2 To de stockage.

Aide d’experts Google.

Fonctions de modification supplémentaires de Google Photos.

Avantages pour les abonnés.

Fonctions premium de Google Workspace.

VPN pour plusieurs appareils.

Surveillance du dark web.

En ce qui concerne son prix, il coûte 21,99 euros par mois, mais il est gratuit pendant les deux premiers mois. Google One propose également d’autres plans payants, tels que Basic (1,99 euros) et Premium (9,99 euros), mais aucun d’entre eux n’inclut Gemini. Ils incluent plutôt de l’espace de stockage -100 Go dans Basic et 2 To dans Premium- ainsi que d’autres fonctionnalités telles que la surveillance du dark web, l’aide d’experts ou un VPN pour plusieurs appareils, toutes implémentées dans AI Premium, en plus des 2 To de stockage.