Messi lance sa liste de lecture exclusive pour Apple Music

« Messi: Préchauffage » maintenant disponible sur Apple Music

Récemment, un nouveau documentaire sur Messi a été diffusé sur Apple TV+. Un documentaire qui raconte la Coupe du Monde qu’il a remportée avec sa sélection, l’Argentine. Mais ce documentaire n’est pas le seul à avoir été lancé cette semaine, il y a aussi une playlist d’Apple Music avec certaines des chansons préférées de la superstar argentine.

Cette playlist n’est pas la seule nouveauté arrivée sur la plateforme de diffusion en continu de musique d’Apple, car il a récemment été annoncé que Replay deviendra une expérience mensuelle, ce qui signifie que les utilisateurs pourront consulter leurs statistiques mensuelles pendant le mois s’ils ont suffisamment de données.

Lionel Messi a créé une playlist pour Apple Music avec certaines de ses chansons préférées appelée « Messi: Préchauffage ». On y retrouve certaines des chansons et artistes du moment comme Bad Bunny et son dernier travail. Messi lui-même déclare :

« Depuis que je me souviens, la musique a joué un rôle important dans ma vie, surtout les jours de match. La musique apaise mon esprit, m’aide à rester calme et détendu ».

Il ne fait aucun doute que ce que Lionel Messi peut faire avec un ballon aux pieds est d’un autre monde. Mais quelque chose qui le rend semblable au reste d’entre nous est son amour pour la musique. Messi: Préchauffage est une playlist exclusive que Messi écoute lorsqu’il recherche concentration ou inspiration dans les minutes précédant un match, quelque chose qui raconte son histoire et celle de sa carrière extraordinaire à travers les chansons qui l’ont motivé tout au long du chemin ; du pop et du rock latino de référence, au reggae et à la cumbia de son Argentine natale.

Cette semaine, la société de la pomme mordue a fait plusieurs annonces : la nouvelle expérience Replay d’Apple Music, la première du documentaire de Messi, le lancement de la playlist créée par la superstar argentine, la nouvelle application Apple Sports ou la nouvelle protection quantique de l’application Messages.