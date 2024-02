Samsung annonce la mise à jour vers One UI 6.1 avec Galaxy AI pour ses anciens mobiles

Samsung confirme que les Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 et Galaxy Tab S9 commenceront à recevoir One UI 6.1 avec Galaxy IA fin mars

Les Samsung Galaxy S23 recevront One UI 6.1 avec Galaxy AI dans un mois

En plus d’un design et d’un matériel rénovés, les nouveaux Samsung Galaxy S24, avec le Galaxy S24 Ultra en tête, se distinguent par l’inclusion de la dernière version de la surcouche personnalisée de la marque, One UI 6.1, une variante qui est pleine de fonctions d’IA qui faciliteront votre vie.

En ce sens, il y a quelques semaines, nous avions annoncé que Galaxy AI, l’ensemble des fonctionnalités d’IA déployé sur les Galaxy S24, arriverait bientôt sur d’autres appareils plus anciens de la marque, et maintenant la marque coréenne vient d’annoncer officiellement que la mise à jour vers One UI 6.1 avec Galaxy AI va commencer à être déployée sur les smartphones et les tablettes sélectionnés avant la fin du premier trimestre de l’année

One UI 6.1 avec Galaxy AI arrivera le mois prochain sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 et Galaxy Tab S9

Samsung vient de partager un communiqué de presse via son blog officiel, annonçant que la mise à jour vers One UI 6.1 avec Galaxy AI sera disponible sur les Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 et Galaxy Tab S9, et commencera à être déployée sur ces appareils fin mars prochain.

De plus, le géant coréen a également confirmé que ces anciens appareils Galaxy recevront plus de fonctionnalités d’IA que prévu initialement, car ces téléphones et tablettes seront mis à jour avec toutes ces fonctionnalités:

Chat Assist: une fonctionnalité qui vous permettra d’ajuster le ton des messages et de traduire les messages en 13 langues différentes

Live Translate: une fonction de traduction en temps réel grâce à laquelle vous pourrez effectuer des traductions vocales et textuelles pendant un appel téléphonique

Interpreter: une option qui vous permet d’engager des conversations spontanées avec des personnes d’autres pays en générant des traductions textuelles de la conversation en temps réel , affichées en mode écran partagé sur l’appareil

Circle to Search: la fonction phare de Galaxy AI développée en collaboration avec Google, qui vous permettra d'obtenir des résultats de recherche précis et complets en encerclant d'un cercle l'objet dont vous souhaitez obtenir des informations

Note Assist: une fonctionnalité qui vous permettra de créer des formats, de générer des résumés de vos notes et de les traduire dans d’autres langues

Browsing Assist: une fonctionnalité qui crée des résumés complets de n’importe quel article ou actualité

Transcript Assist : une option qui vous permet de transcrire des enregistrements vocaux et de générer des résumés

Generative Edit et Edit Suggestion: deux fonctionnalités d’édition d’images et de vidéos qui vous permettent de modifier facilement la taille, la position ou l’alignement des objets sur les photos et de choisir la meilleure image dans les vidéos au ralenti parmi toutes celles générées pour capturer le moment précis que vous souhaitez immortaliser

Fonds d'écran générés par l'IA: Galaxy AI vous permet également de personnaliser l'écran d'accueil de votre Samsung Galaxy avec vos propres fonds d'écran générés par l'IA

Par conséquent, si vous possédez l’un de ces appareils Samsung, il vous suffit d’attendre un peu plus d’un mois pour recevoir cette mise à jour et commencer à profiter de toutes ces incroyables fonctionnalités d’intelligence artificielle sur votre Galaxy.