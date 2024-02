S’il vous plaît Xiaomi, amenez ce moniteur de jeu en France : Redmi Display G Pro 27 MiniLED, un grand écran pour jouer à une vitesse ultrarapide de 180 Hz

Technologie de pointe, taille et prix. Trois piliers sur lesquels Xiaomi base une grande partie de son catalogue. Et trois des meilleurs éléments que le moniteur Redmi Display G Pro 27 MiniLED de Xiaomi monte. Nous l’avons déjà vu il y a un mois, mais maintenant c’est officiel et ils l’ont montré. Et nous le voulons vraiment en Europe.

Xiaomi semble s’être fixé pour objectif de conquérir le milieu de gamme des moniteurs de jeu. Et leur modèle le plus récent est un écran de 27 pouces qui ne se limite pas à la taille, mais qui, pour son prix, offre de nombreuses caractéristiques qui nous ont séduits.

Redmi Display G Pro 27 et son design télescopique

Avec un design à cadre étroit sur trois côtés et un joystick pour contrôler le menu OSD, ce moniteur dispose de ses propres effets de rétroéclairage RGB circulaires pour créer une ambiance. En termes de connectivité, il dispose de deux ports DP1.4, deux ports HDMI 2.0 et un port de sortie audio.

Mais son joyau de la couronne est sa capacité télescopique à le faire pivoter et le mettre en position verticale, ce qui est extrêmement utile lors du streaming ou dans des actions de ce type, car si vous vous enregistrez sur TikTok ou si vous faites du streaming, vous pouvez voir beaucoup plus de commentaires de vos followers.

Aussi si vous aimez les jeux classiques, car la possibilité de faire pivoter ce panneau de 90º d’un côté vous donne l’écran parfait pour les shoot’em ups STM classiques comme 1941, ou les jeux Android typiques comme Candy Crush qui sont généralement joués en mode portrait sur mobile. En réalité, Windows a sa propre option dans les paramètres d’affichage pour faire pivoter l’image en mode paysage (horizontal) et portrait (vertical).

27 pouces et 180Hz de rafraîchissement

Allons sur le plan technique: le Redmi Display G Pro 27 est doté d’un panneau Fast IPS de 27 pouces et d’une résolution 2K (2560×1440), vous pouvez donc choisir de jouer à des résolutions supérieures à la FullHD (1920×1080). Mais il ne vaut pas la peine de mettre le jeu en résolution 4K (3840×2160) car vous ne le verrez pas sur l’écran – et cela consommera plus de ressources. 1440 est sa limite de visualisation effective, et c’est déjà incroyable si vous pouvez tout mettre en Ultra et avec Ray Tracing.





Le meilleur et ce qui nous rend fous, c’est cette fréquence de rafraîchissement de 180Hz, une folie qui améliore le taux de rafraîchissement du jeu lui-même et qui vous sera très utile, surtout si vous jouez en ligne en multijoueur compétitif – bien que cela vous soit également très utile si vous voulez jouer à Call of Duty ou Forza en solo. Cet écran a un temps de réponse GTG de 1ms avec Overdrive (OD) activé, réduisant au minimum le flou de mouvement et les effets fantômes – et on est sûr que le Test UFO l’approuvera immédiatement.

Unique sur le marché: la technologie miniLED

La caractéristique la plus remarquable est son système de rétroéclairage MiniLED à 1152 zones, qui permet un contraste et une luminosité exceptionnels avec une base de 500 nits et des pics de 1000 nits. Cette technologie offre des noirs profonds et des couleurs vives, améliorant ainsi la visualisation de ce à quoi vous jouez. De plus, la technologie du FreeSync garantit une expérience de jeu fluide et sans interruptions en éliminant le tearing de l’écran.





Le moniteur dispose également de la technologie des points quantiques QD, qui couvre :

100% des gammes de couleurs sRGB

99% de DCI-P3

97% de Adobe RGB.

Avec une profondeur des couleurs de 10 bits (8 bits + FRC) et une précision des couleurs de ΔE<2, il promet une fidélité des couleurs de niveau professionnel. De plus, la certification TÜV de faible lumière bleue réduit la fatigue oculaire lors des sessions de jeu prolongées ou si vous l’utilisez pour travailler.

Prix du Redmi Display G Pro 27 MiniLED

En prévente depuis un mois en Chine et officiellement disponible cette semaine, le Redmi Display G Pro 27 MiniLED a sa meilleure carte à jouer en ce qui concerne son prix, car il est proposé au prix de 2,199 yuans pour le marché chinois, soit environ 282 euros.

Un prix insensé pour lequel il est impossible de trouver un moniteur de jeu PC avec toutes les caractéristiques de celui-ci, c’est pourquoi nous sommes impatients qu’il arrive en France pour pouvoir profiter de notre bibliothèque Steam, Epic et GoG. Même s’il coûte un peu plus cher en raison des taxes, cela resterait un excellent prix.