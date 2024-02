Google met en pause la génération d’images avec Gemini en raison des plaintes des utilisateurs

Au cours des derniers jours, les réseaux sociaux tels que Twitter (X) ou Instagram ont été inondés d’images générées via Gemini, le nouveau chatbot basé sur le modèle du même nom, qui est disponible pour tout le monde depuis quelques semaines. En effet, de nombreux utilisateurs de l’outil ont constaté que le générateur d’images intégré à Gemini semble rencontrer des problèmes lorsqu’il s’agit de générer des photos avec des sujets blancs.

Les critiques ont été si nombreuses que Google a dû publier un communiqué s’excusant des problèmes, en confirmant qu’ils travailleraient à les résoudre dans les plus brefs délais. Google a maintenant confirmé qu’il restreindra temporairement l’accès à l’outil de génération d’images de Gemini.

La société elle-même avait déjà reconnu le « manque de précision » de Gemini lors de la génération de photographies de personnes. Dans ce sens, de nombreux utilisateurs de Gemini ont critiqué le fait que l’outil n’était pas capable de suivre les instructions données lors de la tentative de génération de photos de personnes d’origine américaine, européenne ou australienne. L’intelligence artificielle génératrice produisait des personnes avec des tons de peau plus foncés que ce à quoi on s’attendait. Les mêmes problèmes se présentaient lorsqu’il s’agissait de représenter des images de personnes dans un contexte historique.

Voici quelques exemples :

Unfortunately this isn’t JUST a « historical context » depictions issue.

One of these things are not like the others 🤔 I’ll let you guess which one https://t.co/3WXf52ItjW pic.twitter.com/IVBBLUxQ1T

— Alex Volkov (Thursd/AI) (@altryne) 21 février 2024