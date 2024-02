Le changement tant attendu : WhatsApp vous permettra d’envoyer des photos et des vidéos en haute résolution par défaut

Avec cette mise à jour, la plateforme de messagerie garantit que ses utilisateurs envoient et reçoivent toujours des médias dans la qualité maximale possible

L’année dernière, WhatsApp a commencé à travailler sur l’envoi de photos et de vidéos en qualité « HD »

WhatsApp a d’innombrables fonctionnalités utiles et intéressantes, mais jusqu’à il y a quelques mois, il y avait quelque chose qui agaçait énormément la plupart de ses utilisateurs : les photos et vidéos envoyées par l’application perdaient une qualité abyssale. Après avoir résolu ce problème, la plateforme de messagerie travaille sur quelque chose que nous souhaitions tous : pouvoir envoyer des photos et des vidéos en haute résolution par défaut.

Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà eu plus d’une fois l’impression qu’on vous avait volé la photo de votre vie, mais quand votre ami (après insistance) se décidait enfin à vous l’envoyer sur WhatsApp… la qualité était tellement mauvaise qu’elle perdait tout son charme. En effet, dans ce cas, il était possible de recourir à des options telles que Telegram, WeTransfer, Drive ou même le courrier électronique pour éviter cette perte de qualité, mais la flemme était plus forte que n’importe quelle belle photo.

C’est pourquoi WhatsApp s’est mis au travail et a commencé il y a un an à permettre l’envoi de photos de haute qualité depuis votre PC via WhatsApp Web. Au bout de quelques mois, plus précisément en août 2023, cette fonctionnalité a fait un pas en avant et nous a offert ce que nous désirions tant en tant qu’utilisateurs : pouvoir envoyer des photos en qualité maximale depuis WhatsApp mobile, sans avoir besoin de les joindre en tant que documents ni de recourir à des applications tierces.

Avec cette mise à jour de WhatsApp, vous pourrez oublier d’activer la configuration « HD »

Cependant, le petit inconvénient de cette fonctionnalité est que vous devez appuyer obligatoirement sur l’icône « HD », située dans la barre d’outils qui apparaît lors de l’envoi d’une photo ou d’une vidéo. Bien que cette action ne nécessite pas non plus beaucoup d’efforts, et encore moins de temps, il se peut que l’utilisateur l’oublie et envoie l’image en qualité standard par accident.

C’est pourquoi la plateforme Meta travaille pour intégrer une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager des médias de haute qualité par défaut, selon une publication de WaBetaInfo. Cela, en plus de libérer les utilisateurs de l’obligation d’ajuster manuellement les paramètres, garantit que toutes les photos et vidéos partagées conservent les détails au maximum.

Cette capture d’écran montre les paramètres de la qualité du chargement des médias de WhatsApp, offrant la possibilité de choisir entre la qualité standard ou HD. De plus, elle explique que la qualité standard utilise moins d’espace de stockage et s’envoie plus rapidement, tandis que la qualité HD est plus nette, mais peut utiliser deux fois plus d’espace de stockage pour les vidéos et jusqu’à cinq fois plus d’espace pour les photos.

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité de gestion de la qualité du chargement des médias est en cours de développement, nous ne pouvons donc pas en profiter pour le moment. Cependant, on s’attend à ce qu’elle soit disponible dans une prochaine mise à jour de WhatsApp, espérons-le plus tôt que tard.