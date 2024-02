Ma Xiaomi Smartband ne s’allume pas: que faire pour la réanimer avant de l’envoyer en réparation

Les bracelets d’activité ou les smart bands ont trouvé leur place dans notre quotidien : pour vous accompagner pendant l’exercice, pour voir les notifications ou pour vérifier la qualité de votre sommeil. Mais, pourquoi soudainement votre Xiaomi Smartband ne s’allume-t-il pas?

Le fait qu’un appareil électronique ne s’allume pas lorsque vous souhaitez l’utiliser est un signal d’alarme. Il peut y avoir de nombreuses raisons, c’est pourquoi il faut vérifier plusieurs choses avant de penser qu’il est endommagé. Voici quelques solutions :

Xiaomi Smartband ne s’allume pas : causes et solutions

Comment allumer un smartband : le câble de chargement

Si c’est la première fois que vous avez un bracelet Xiaomi, vous vous demandez probablement comment l’allumer car il n’a pas de bouton physique et l’écran tactile ne répond pas. Ce que vous devez faire, c’est le connecter au câble de chargement et le mettre en charge, c’est ainsi qu’il se « réveille ».

Une des meilleures choses de la Xiaomi Smart Band 8 est sa fonction permettant d’éteindre le bracelet lui-même, sans avoir à attendre que la batterie se décharge. Et pour l’activer, il faut à nouveau utiliser le câble de chargement.

Batterie à 0%

Si votre bracelet ne s’allume pas, c’est probablement parce que la batterie est complètement déchargée. Connectez-le au câble de chargement et vérifiez s’il affiche son écran, ce qui indiquera que c’était la raison. Il doit se charger pendant environ 5 minutes avant de pouvoir l’allumer.

Connecteurs du bracelet et du câble

Cela peut sembler évident, mais parfois certaines personnes ne réalisent pas qu’il y a un film protecteur à la fois sur la base de chargement et sur le boîtier arrière de l’appareil. Vérifiez que vous l’avez retiré.

Si tout est bon mais que ça ne charge pas, essayez de nettoyer les contacts pour vous assurer qu’il n’y a pas de mauvais contact entre le corps de l’appareil et le câble de chargement. Utilisez une serviette en papier ou un morceau/linge de coton imbibé d’alcool isopropylique pour enlever la rouille ou les résidus de saleté.





Câbles détachés

Vérifiez si le câble de chargement et l’appareil sont branchés à l’envers, et essayez de les débrancher et de les rebrancher plusieurs fois. Appliquez une légère pression ou secouez-les pour éviter tout contact incomplet.

Problème avec les câbles ou le chargeur

Si l’adaptateur de charge est normal, vous pouvez essayer de changer d’autres adaptateurs pour connecter le câble de chargement de l’appareil afin de le charger, et ainsi vérifier si c’est la base ou le câble et non le bracelet lui-même. Assurez-vous que l’interface USB fournit de l’énergie.





Si vous disposez d’un câble de chargement de rechange (ou d’un câble de chargement pour le même appareil), essayez-le. Cependant, le problème réside dans la nature si unique des câbles des smartbands, et le câble USB typique que vous avez à la maison ne vous conviendra pas.

Faites attention à la température

Généralement, la température ambiante n’est pas un problème, à moins que nous ne soyons dans un environnement extrême. Xiaomi recommande de charger dans un environnement supérieur à 10°C, mais faites également attention s’il fait très chaud car cela peut également affecter négativement la charge en raison de la surchauffe.

A réparer

Si finalement le bracelet ne répond pas lorsqu’il est connecté au chargeur et que vous le laissez quelques minutes, alors il sera temps d’appeler Xiaomi pour voir s’ils peuvent le réparer. S’il n’est pas sous garantie, il serait préférable d’en acheter un nouveau.