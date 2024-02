Nouveau HUAWEI Pocket 2 : un design unique sur le premier pliable du marché avec 4 caméras arrière

Huawei vient de présenter son Pocket 2, le nouveau téléphone pliable de type coquillage du fabricant chinois qui comporte quelques nouveautés intéressantes sous le capot.

Huawei Pocket 2.

Huawei n’est pas une nouvelle venue sur le marché des téléphones pliables. Il est vrai que pour parler de l’une de ses offres les plus solides, le Huawei Pocket S, il faut remonter à la fin de 2022. Il est vrai que l’année dernière, il a été annoncé qu’ils planifiaient de lancer un téléphone pliable de type coquillage abordable que nous verrions certainement en 2024.

Il semble enfin que ce téléphone pliable pas cher ne soit toujours pas arrivé, mais grâce aux collègues de GSMArena, nous savons que le Huawei Pocket 2 a été officiellement présenté. Il s’agit d’un téléphone pliable de type coquillage qui améliore considérablement tout ce que le fabricant chinois avait testé dans ce domaine auparavant, avec deux détails très remarquables.

Huawei Pocket 2, toutes les informations

Tout d’abord, la nouvelle charnière utilisée sur ce téléphone fait disparaître l’espace entre les écrans lorsque le téléphone est plié. De plus, c’est le premier téléphone pliable de type coquillage avec quatre caméras à voir le jour dans le monde. Ces caméras sont équipées d’un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique de l’image, ainsi que d’un objectif grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 8 MP.

La quatrième caméra est spéciale, car il s’agit d’un capteur ultraviolet de 2 MP. Selon Huawei, cette caméra peut détecter l’intensité des rayons solaires et, selon les informations du fabricant lui-même, elle semble être plus liée à des questions de santé qu’à la photographie.

En ce qui concerne les écrans, l’écran intérieur est un panneau OLED LPTO de 6,94 pouces. L’écran extérieur est circulaire et mesure 1,15 pouces. La résolution de l’écran intérieur est Full HD+, tandis que celle de l’écran extérieur est de 340 x 340 pixels.

Nous ne savons pas grand-chose sur la puce qui alimente ce téléphone, car il a cessé de fournir des données sur ses processeurs depuis un certain temps. On suppose que sous le capot se trouve un Kirin 9000S, mais nous ne pouvons pas le confirmer.

En dehors de cela, nous savons que le téléphone est disponible en trois variantes de stockage interne : 256 Go, 512 Go et 1 To, tandis qu’il y a 12 Go de RAM communs à tous. Il y a aussi une version spéciale appelée Pocket 2 Art, avec une apparence plus élégante et 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

En ce qui concerne l’autonomie, le Huawei Pocket 2 est équipé d’une batterie de 4 520 mAh, l’une des plus grandes que nous ayons vues dans un téléphone pliable de ce type. Il prend en charge la charge rapide de 66 W et la charge sans fil de 40 W. En ce qui concerne le logiciel, nous avons HarmonyOS 4.

Le téléphone est déjà disponible à l’achat en Chine, avec des prix allant d’environ 995 euros pour le modèle de base, 1 025 euros pour le modèle de 512 Go et moins de 1 100 euros pour le modèle de 1 To.