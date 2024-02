Xiaomi 14 Ultra : la nouvelle bombe photographique de Xiaomi pour 2024 est conçue pour balayer la concurrence

Xiaomi s’est engagé à dominer le monde de la photographie mobile, et on ne peut nier que chaque nouvelle évolution qu’il met sur le marché dépasse la précédente et le rapproche encore plus de son objectif. Si en 2023, le Xiaomi 13 Ultra a été un véritable casse-tête pour sa concurrence la plus puissante, le nouveau Xiaomi 14 Ultra va plus loin en améliorant encore le produit de l’année précédente. Parce que maintenant, nous avons de l’intelligence artificielle au service de tout ce qui concerne la capture d’images.

Avec le Mobile World Congress de Barcelone à moins de 72 heures d’ouvrir ses portes, Xiaomi profite d’un événement dans son Chine natale pour présenter son dernier poids lourd. Le Xiaomi 14 Ultra est une superpuissance à de nombreux niveaux, pas seulement photographiques. Bien que cet aspect soit celui qui le différencie principalement du reste de son catalogue. Nous vous disons tout sur le nouveau téléphone qui séduira les amateurs de photographie les plus purs.

Fiche technique du Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 ultra système d’exploitation Xiaomi HyperOS Android 14 écran AMOLED de 6,73 pouces Résolution 2K de 3 200 x 1 440 Luminosité maximale de 3 000 nits Taux de rafraîchissement de 120 Hz Taux de rafraîchissement tactile de 240 Hz Dimming de 2 160 Hz Dolby Vision/HDR10+/HDR Vivid Gorilla Glass Victus processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 à 3,3 GHz Technologie 4 nanomètres GPU Adreno versions 12 Go/256 Go 12 Go/512 Go 16 Go/1 To caméras Principale : 50 mégapixels Grand angle : 50 mégapixels Zoom optique 3X : 50 mégapixels Zoom optique 5X : 50 mégapixels Xiaomi HyperFocus caméra frontale 32 mégapixels batterie 5 300 mAh Charge rapide de 90W Charge sans fil connectivité 5G Dual WiFi 7 Bluetooth 5.4 GPS Dual NFC Port infrarouge prix À déterminer

Aucune surprise en ce qui concerne le système d’exploitation : HyperOS remplace MIUI

On ne peut pas dire que Xiaomi l’ait caché jusqu’à aujourd’hui. Bien que certains modèles moins chers de la marque arrivent toujours avec MIUI, le choix absolu de Xiaomi depuis quelques mois est HyperOS. La nouvelle surcouche Android de notre fabricant préféré arrive avec le nouveau Xiaomi 14 Ultra, et avec elle toutes les possibilités d’interconnexion avec le reste de l’écosystème Xiaomi. À tous les niveaux, y compris la connexion directe avec la voiture, le Xiaomi SU7.

En soutenant HyperOS, nous trouvons le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fabriqué en technologie 4 nanomètres et équipé d’un GPU Adreno de dernière génération. Bien sûr, il est prêt à tirer le meilleur parti de toute trace de codes d’intelligence artificielle contenus dans ce Xiaomi 14 Ultra, qui, comme nous le verrons dans la section de la photographie, sont nombreux. En ce qui concerne ses versions, le Xiaomi 14 Ultra est livré avec une version de base de 12 Go de RAM et 256 Go d’espace, une version intermédiaire avec 12 Go de RAM et 512 Go d’espace, et une version supérieure avec 16 Go de RAM et 1 To d’espace. Tous les chips : LPDDR5X et UFS 4.0. À pleine vitesse.

L’écran du Xiaomi 14 Ultra est un superbe AMOLED avec une résolution 2K de 6,73 pouces de diagonale. Ses 3 200 x 1 440 pixels brillent à une luminosité maximale de 3 000 nits et rafraîchissent à 120 Hz. N’oublions pas que l’écran tactile rafraîchit à 240 Hz, renforçant l’expérience de jeu de l’appareil, et que l’écran est un LTPO capable d’ajuster son taux de rafraîchissement. Au fait, il est compatible avec les contenus HDR10+, HDR Vivid et Dolby Vision. Tout un écran haut de gamme qui dispose également d’un dimming de 2 160 Hz pour réguler la luminosité.

Nous ne voulons pas oublier la batterie, une pile interne de 5 300 mAh avec une charge rapide de 90W et un port USB de type C à son service. Nous avons également une charge sans fil ultra rapide. La connectivité de ce Xiaomi 14 Ultra offre le double 5G, le WiFi 7, le Bluetooth 5.4, le double GPS, le port infrarouge et la puce NFC. Les dimensions du téléphone sont de 161,4 mm de hauteur, 75,3 mm de largeur et 9,2 mm d’épaisseur. Il pèse 224,4 grammes, bien que cela puisse varier légèrement en fonction du type de matériau que nous choisissons pour le boîtier, car il est également disponible en cuir.

Quelles caméras possède le Xiaomi 14 Ultra ?





Nous arrivons à la grande question, car nous parlons de l’équipe vedette du Xiaomi 14 Ultra, et pratiquement de sa raison d’être. Avec une puissance proche de celle du Xiaomi 14 Pro, bien que supérieure à bien des égards, le Xiaomi 14 Ultra se distingue par son équipement photographique. C’est là que nous trouvons quatre caméras différentes à l’arrière, et une caméra située à l’avant et intégrée à l’écran du téléphone. Nous vous disons tout à leur sujet.

La caméra principale du Xiaomi 14 Ultra : Ici, nous avons un capteur Sony LYT-900 qui offre une résolution de 50 mégapixels. Ce capteur est accompagné d’une lentille stabilisée optiquement grâce à ce que Xiaomi appelle HyperOS, et il dispose d’une mise au point sur huit pixels connue sous le nom de Octa-PD. De plus, le système d’ouverture est variable, offrant une ouverture f/6.3 assez lumineuse à une ouverture f/4.0 plus fermée. La distance focale de cette caméra principale est de 23 millimètres et le capteur, d’un pouce, peut combiner ses pixels par blocs de quatre pour des images de 12,5 mégapixels.

: Ici, nous avons un capteur Sony LYT-900 qui offre une résolution de 50 mégapixels. Ce capteur est accompagné d’une lentille stabilisée optiquement grâce à ce que Xiaomi appelle HyperOS, et il dispose d’une mise au point sur huit pixels connue sous le nom de Octa-PD. De plus, le système d’ouverture est variable, offrant une ouverture f/6.3 assez lumineuse à une ouverture f/4.0 plus fermée. La distance focale de cette caméra principale est de 23 millimètres et le capteur, d’un pouce, peut combiner ses pixels par blocs de quatre pour des images de 12,5 mégapixels. La super grande caméra : La deuxième caméra de ce Xiaomi 14 Ultra est une super grande caméra également signée Sony avec un capteur IMX858 de 50 mégapixels. L’ouverture dans ce cas est f/1.8 et nous avons une distance focale de 12 millimètres et un angle d’ouverture de 122 degrés. Soyez également conscient que cette caméra est également macro et permet de faire la mise au point sur des objets à 5 centimètres de distance.

: La deuxième caméra de ce Xiaomi 14 Ultra est une super grande caméra également signée Sony avec un capteur IMX858 de 50 mégapixels. L’ouverture dans ce cas est f/1.8 et nous avons une distance focale de 12 millimètres et un angle d’ouverture de 122 degrés. Soyez également conscient que cette caméra est également macro et permet de faire la mise au point sur des objets à 5 centimètres de distance. Le premier zoom optique : Troisième caméra en discorde et troisième capteur de 50 mégapixels. Ici, un nouveau Sony IMX858. Cette fois, nous avons une ouverture f/1.8 et une distance focale de 75 millimètres. L’objectif est stabilisé par un système de aimants OIS et bien qu’il ne s’agisse pas strictement d’une caméra macro, elle nous permet de faire la mise au point sur des objets à 10 centimètres de distance, ce qui n’est pas mal du tout. Cette caméra nous offre un zoom 3x.

: Troisième caméra en discorde et troisième capteur de 50 mégapixels. Ici, un nouveau Sony IMX858. Cette fois, nous avons une ouverture f/1.8 et une distance focale de 75 millimètres. L’objectif est stabilisé par un système de aimants OIS et bien qu’il ne s’agisse pas strictement d’une caméra macro, elle nous permet de faire la mise au point sur des objets à 10 centimètres de distance, ce qui n’est pas mal du tout. Cette caméra nous offre un zoom 3x. Le second zoom optique : Quatrième caméra, cette fois avec un zoom optique 5x et également avec 50 mégapixels grâce à un nouveau Sony IMX858. Dans ce cas, l’ouverture est de f/2.5 et nous avons une distance focale de 120 millimètres. Il est également stabilisé optiquement par un système d’aimants OIS et peut faire la mise au point sur des objets à 30 centimètres.

: Quatrième caméra, cette fois avec un zoom optique 5x et également avec 50 mégapixels grâce à un nouveau Sony IMX858. Dans ce cas, l’ouverture est de f/2.5 et nous avons une distance focale de 120 millimètres. Il est également stabilisé optiquement par un système d’aimants OIS et peut faire la mise au point sur des objets à 30 centimètres. La caméra frontale : Non, nous ne l’oublions pas. Pour les selfies, les appels vidéo et toute autre utilisation que nous pouvons imaginer, nous aurons 32 mégapixels, cette fois avec une ouverture f/2.0 et un champ de vision de 90 degrés.

Le tour de l’intelligence artificielle est arrivé : découvrez le Xiaomi AISP





Lu Weibing, porte-parole de Xiaomi, a récemment expliqué sur Weibo ce qu’était ce nouveau système d’intelligence artificielle photographique au service du Xiaomi 14 Ultra. Weibing parlait de l’importance d’obtenir un équilibre parfait entre le sujet photographié et le paysage qui l’entoure. Un équilibre qui permettra à aucune des parties d’éclipser l’autre, ce qui façonnera désormais la manière dont Xiaomi capturera les portraits pour les utilisateurs.

Le nouveau Xiaomi AISP est intégré au matériel du Xiaomi 14 Ultra, à la fois aux puces elles-mêmes et à chacune des quatre caméras du téléphone mobile. Le Xiaomi AISP a pour noyau quatre modèles clés : FusionLM, ToneLM, ColorLM et PortraitLM. Chacun se chargera de traiter des aspects spécifiques des photos prises avec le Xiaomi 14 Ultra. Par exemple, PortraitLM se spécialisera dans la capture des lumières et des ombres et dans la mise en valeur des textures de la peau.

Mais le Xiaomi AISP ne se limite pas à améliorer les portraits. Lei Jun a vanté le niveau de détail atteint par le Xiaomi 14 Ultra dans une photo prise avec un zoom 30x. L’UltraZoom Beta. Le Xiaomi AISP travaillera également au service du zoom numérique ainsi que de la photographie de nuit avec le téléphone, des panoramas et de tous les aspects liés à la photographie du Xiaomi 14 Ultra.

Quand le Xiaomi 14 Ultra sera-t-il vendu en France ?





Malheureusement, nous fournissons des informations directes sur l’événement organisé par Xiaomi en Chine et nous ne connaissons pas encore les données de son déploiement international. Nous avons connaissance du fait que le téléphone sera présent au Mobile World Congress de Barcelone, car la société l’annonce depuis plusieurs jours sur ses réseaux sociaux, mais pour le moment, nous ne connaissons pas plus de détails sur son arrivée ou non en France, quand il arrivera en France et à quel prix.

Nous fournirons toutes les informations à ce sujet lorsque Xiaomi les rendra publiques.

Plus d’informations | Xiaomi Chine