Voici la nouveauté de CarPlay qui arrivera dans iOS 17.4

Les véhicules avec prise en charge de CarPlay bénéficieront d’une nouvelle fonctionnalité d’Apple Maps qui affichera plus d’informations sur les manœuvres du tableau de bord

La nouvelle expérience CarPlay arrivera le mois prochain en mars

Apple a récemment publié la quatrième version bêta d’iOS 17.4 avec des nouveautés intéressantes telles qu’une nouvelle section repensée des réglages de batterie sur iPhone 15 qui affiche son état ou les cycles de charge, la confirmation que les iPhone 15 ont une meilleure batterie que ce que nous pensions ou encore une nouvelle fonctionnalité dans CarPlay.

En effet, comme indiqué dans la documentation des dernières versions bêta d’iOS et d’iPadOS 17.4, les véhicules compatibles avec CarPlay disposeront d’une nouvelle fonctionnalité d’Apple Maps qui affichera plus d’informations sur les manœuvres du tableau de bord, permettant de faire glisser le type d’écran souhaité entre le panneau principal et le panneau instrumental.

CarPlay aura également une nouvelle fonctionnalité dans iOS 17.4

La nouvelle fonctionnalité de CarPlay dans iOS 17.4 permettra aux conducteurs d’obtenir plus d’informations sur la conduite et un accès beaucoup plus pratique à la navigation GPS. Comme l’indique Apple, grâce à iOS 17.4, Apple Maps offrira une nouvelle expérience sur le tableau de bord avec des informations sur les prochaines manœuvres dans les véhicules compatibles.

Cependant, il semblerait que les véhicules compatibles soient rares, car la nouvelle expérience de CarPlay ne sera disponible que pour ceux qui disposent d’un écran double pour Apple Maps. Ce qui, pour le moment, est le cas seulement de certaines marques comme BMW, Volvo ou Polestar.

Une nouveauté qui se concentrera sur l’amélioration du contrôle des utilisateurs concernant les indications dans la navigation GPS et l’interaction avec le tableau de bord. Cette nouveauté, comme nous l’avons dit, arrivera avec le lancement d’iOS 17.4 le mois prochain en mars. Nous sommes déjà dans une phase très avancée des versions bêta et il ne reste plus que deux semaines avant la sortie de la version finale.