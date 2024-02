Laissez place au véritable iPad Pro killer : le nouveau Xiaomi Pad 6S Pro est déjà là et c’est la bête que nous voulions pour tout type d’utilisation

Xiaomi nous a récemment présenté la nouvelle Xiaomi Pad 6S Pro et la société chinoise vient de la lancer, et nous connaissons déjà tous les détails à son sujet. Nous vous avions déjà mentionné que les changements les plus importants se situent au niveau interne, et cela représente un énorme bond en avant par rapport à ce que nous connaissions jusqu’à présent avec la Xiaomi Pad 6, bien que cela ne soit pas le cas si l’on regarde la Xiaomi Pad 6 Pro.

Dans ce cas, ce nouveau modèle est déjà disponible à l’achat en Chine à partir de 3 299 yuans, soit environ 423 euros, et peut atteindre jusqu’à 577 euros pour la version avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, une configuration qui en réalité une véritable bête de course à la portée de très peu de concurrents.

Fiche technique de la nouvelle Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6S PRO Écran 12,4″ LCD IPS

1440 Hz, Fréquence d’échantillonnage tactile 360 Hz

3K (3 048 x 2 032 pixels), 294PPI, 3:2

Contraste de 1 400:1, Luminosité maximale de 900 nits, HDR10, Dolby Vision, Couverture de couleur DCI-P3

Protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5 Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Adreno 740 RAM 8 / 12 / 16 Go LPDDR5X Stockage 256 / 512 Go / 1 To UFS 4.0 Caméras arrière Principal de 50 MP, 1/2,76″ et ouverture f/1,8 Capteur de profondeur de 2 MP Caméra frontale 32 MP, 1/3,6″ et ouverture f/2,2 Batterie et charge 10 000 mAh Charge rapide jusqu’à 120 W Système d’exploitation Xiaomi HyperOS basé sur Android 14 Connectivité WiFi 7 Bluetooth 5.3 USB 3.2 Gen1 Dimensions et poids 278,70 x 191,58 x 6,26 mm 590 grammes Autres Capteur d’empreintes digitales intégré au bouton de déverrouillage Quatre haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos Compatible avec le clavier et le stylet Xiaomi Focus Charge magnétique compatible avec Xiaomi SU7 Contrôle à distance des Redmi Book Pro 14/16 2024 Prix À partir de 3 299 yuans, soit environ 423 euros

Amélioration des capacités d’un produit déjà excellent

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles, cette nouvelle Xiaomi Pad 6S Pro conserve le même design que ses prédécesseurs depuis un certain temps, qui nous rappelle beaucoup celui que nous avons pu découvrir avec la série des Xiaomi 13, avec ce module de caméras carré frappant et une palette de couleurs vraiment amusante.

Ici, les changements les plus importants se trouvent à l’intérieur du produit, et ce sont des changements qui se remarquent. Tout d’abord, en commençant par son processeur, Xiaomi a décidé d’intégrer le puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ainsi que des versions pouvant atteindre 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0, une configuration qui fera voler cette tablette et qui n’a tout simplement pas de rival dans le domaine Android.

D’autre part, la marque a grandement amélioré l’écran en équipant un nouvel écran LCD IPS de 12,4 pouces avec une résolution 3K, un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz et une luminosité maximale de 900 nits, le tout accompagné d’un système de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos qui promettent une expérience multimédia de premier ordre.



De plus, ce modèle est équipé d’une généreuse batterie de 10 000 mAh avec charge rapide jusqu’à 120 W, ce que nous n’avions jamais vu auparavant sur une tablette Xiaomi. La caméra principale a également été améliorée pour atteindre 50 MP avec une ouverture f/1.8, tout comme la caméra frontale qui atteint désormais 32 MP avec une ouverture f/2.2, et elle est même équipée du WiFi 7 pour une vitesse de navigation comparable aux meilleurs.

Enfin, d’autres détails à souligner sont que, en plus du port USB 3.2 Gen1 ou du capteur d’empreintes digitales situé sur le bouton de déverrouillage, cet appareil est livré d’origine avec HyperOS et un nouveau mode PC qui nous permettra de dupliquer l’écran de notre ordinateur et de le contrôler à distance avec une simple connexion Internet, bien que malheureusement cette fonction ne soit compatible qu’avec les nouveaux Redmi Book Pro 2024 de 14 et 16 pouces.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Pad 6S Pro

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, la nouvelle Xiaomi Pad 6S Pro est déjà disponible à l’achat en Chine avec un clavier compatible ainsi que le stylet Xiaomi Focus, mais sa présence sur le marché mondial n’a pas encore été confirmée et il faudra attendre pour avoir des nouvelles à ce sujet. En ce qui concerne les prix de ses différentes versions, ils sont les suivants :

Xiaomi Pad 6S Pro 8+256 Go : 3 299 yuans, soit environ 423 euros

: 3 299 yuans, soit environ 423 euros Xiaomi Pad 6S Pro 12+256 Go : 3 599 yuans, soit environ 461 euros

: 3 599 yuans, soit environ 461 euros Xiaomi Pad 6S Pro 12+512 Go : 3 999 yuans, soit environ 513 euros

: 3 999 yuans, soit environ 513 euros Xiaomi Pad 6S Pro 16+1 To : 4 499 yuans, soit environ 577 euros

